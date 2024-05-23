https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html

На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов

На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов - РИА Новости, 23.05.2024

На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов

Крупный схрон боеприпасов обнаружен в рюкзаке на юго-западе Москвы, по одной из версий, он был оставлен для совершения диверсий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T22:14

2024-05-23T22:14

2024-05-23T22:14

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупный схрон боеприпасов обнаружен в рюкзаке на юго-западе Москвы, по одной из версий, он был оставлен для совершения диверсий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Коньково обнаружен рюкзак, внутри которого находились семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7. Предположительно, находка была оставлена для совершения диверсий", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 19.50 правоохранители вывезли весь схрон.

https://ria.ru/20240404/predmet-1937917357.html

москва

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2024

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происшествия, москва