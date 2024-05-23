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На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов - РИА Новости, 23.05.2024
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22:14 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html
На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов
На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов - РИА Новости, 23.05.2024
На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов
Крупный схрон боеприпасов обнаружен в рюкзаке на юго-западе Москвы, по одной из версий, он был оставлен для совершения диверсий, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T22:14
2024-05-23T22:14
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупный схрон боеприпасов обнаружен в рюкзаке на юго-западе Москвы, по одной из версий, он был оставлен для совершения диверсий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В районе Коньково обнаружен рюкзак, внутри которого находились семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7. Предположительно, находка была оставлена для совершения диверсий", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 19.50 правоохранители вывезли весь схрон.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы нашли схрон боеприпасов

В Москве нашли рюкзак с боеприпасами, которые могли готовить для диверсий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупный схрон боеприпасов обнаружен в рюкзаке на юго-западе Москвы, по одной из версий, он был оставлен для совершения диверсий, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В районе Коньково обнаружен рюкзак, внутри которого находились семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7. Предположительно, находка была оставлена для совершения диверсий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 19.50 правоохранители вывезли весь схрон.
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