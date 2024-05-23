https://ria.ru/20240523/sk-1947948677.html
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 23.05.2024
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:39
2024-05-23T16:39
2024-05-23T16:47
происшествия
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запорожская область
светлана петренко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствие ходатайствует о его переводе из СИЗО под домашний арест с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.
https://ria.ru/20240523/sud-1947888655.html
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происшествия, россия, запорожская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Генерала Попова обвиняют в хищениях в зоне СВО на 130 миллионов рублей
СК: экс-командующий 58-й армией Попов причастен к хищению в зоне СВО на ₽130 млн
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует о его переводе из СИЗО под домашний арест с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.