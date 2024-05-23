СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
СК: арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн рублей
© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", — сообщила она.
По словам Петренко, замглавы Генштаба распорядился полученными средствами по своему усмотрению.
Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности, они находятся под стражей, добавила представитель ведомства.
Накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
Кроме того, в конце апреля арестовали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По данным адвоката, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.