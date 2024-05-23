https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html

СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину - РИА Новости, 23.05.2024

СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:24

2024-05-23T16:24

2024-05-23T17:15

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

юрий кузнецов

тимур иванов

светлана петренко

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко."С апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", — сообщила она.По словам Петренко, замглавы Генштаба распорядился полученными средствами по своему усмотрению.Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности, они находятся под стражей, добавила представитель ведомства.Накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, в конце апреля арестовали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По данным адвоката, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юрий кузнецов, тимур иванов, светлана петренко, дело замминистра обороны тимура иванова