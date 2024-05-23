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СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину - РИА Новости, 23.05.2024
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16:24 23.05.2024 (обновлено: 17:15 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/sk-1947940163.html
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину - РИА Новости, 23.05.2024
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину
Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:24
2024-05-23T17:15
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
юрий кузнецов
тимур иванов
светлана петренко
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко."С апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", — сообщила она.По словам Петренко, замглавы Генштаба распорядился полученными средствами по своему усмотрению.Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности, они находятся под стражей, добавила представитель ведомства.Накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.Кроме того, в конце апреля арестовали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По данным адвоката, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.
https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html
https://ria.ru/20240523/shamarin-1947879894.html
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), юрий кузнецов, тимур иванов, светлана петренко, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Юрий Кузнецов, Тимур Иванов, Светлана Петренко, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
СК рассказал подробности дела о взятке замглавы Генштаба Шамарину

СК: арестованный замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн рублей

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Арестованный начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замглавы Генштаба Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 миллионов рублей, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство", — сообщила она.
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По словам Петренко, замглавы Генштаба распорядился полученными средствами по своему усмотрению.
Высокова и Гришину также привлекли к уголовной ответственности, они находятся под стражей, добавила представитель ведомства.
Накануне 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-лейтенанта Шамарина по делу о взяточничестве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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За последние несколько недель в СИЗО оказались несколько высокопоставленных военных. Так, 13 мая стало известно о задержании начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, 17 мая суд арестовал экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, по данным источника, речь идет о сумме в 30 миллионов рублей. Второго — в мошенничестве.
Кроме того, в конце апреля арестовали замглавы Минобороны Тимура Иванова, курировавшего военно-строительный комплекс. Его обвинили во взяточничестве в особо крупном размере. По данным адвоката, Иванову вменяют взятки на сумму около миллиарда рублей, его временно отстранили от должности.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Юрий КузнецовТимур ИвановСветлана ПетренкоДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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