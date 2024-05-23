https://ria.ru/20240523/sk-1947780628.html

При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов

При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов - РИА Новости, 23.05.2024

При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов

Более 20 домов в частном жилом секторе повреждено при обстреле с применением ATACMS города Моспино в ДНР, заявил РИА Новости представитель Следственного... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T01:12

2024-05-23T01:12

2024-05-23T01:12

специальная военная операция на украине

в мире

моспино

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Более 20 домов в частном жилом секторе повреждено при обстреле с применением ATACMS города Моспино в ДНР, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России в ходе осмотра последствий обстрела ВСУ. "Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - отметил представитель СК РФ. "Треск такой вокруг. Попадали на пол, а когда вышли, дома горят по соседству, везде дым. Сколько огня было, все горело. Получилось вокруг нашего дома четыре воронки", - рассказал РИА Новости хозяин одного из поврежденных домов Николай. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 109 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Повреждены были девять жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240522/ataka-1947751819.html

https://ria.ru/20240121/bastrykin-1922667353.html

моспино

донецкая народная республика

россия

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в мире, моспино, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, сцкк, следственный комитет россии (ск рф)