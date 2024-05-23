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При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:12 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/sk-1947780628.html
При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов
При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов - РИА Новости, 23.05.2024
При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов
Более 20 домов в частном жилом секторе повреждено при обстреле с применением ATACMS города Моспино в ДНР, заявил РИА Новости представитель Следственного... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T01:12
2024-05-23T01:12
специальная военная операция на украине
в мире
моспино
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Более 20 домов в частном жилом секторе повреждено при обстреле с применением ATACMS города Моспино в ДНР, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России в ходе осмотра последствий обстрела ВСУ. "Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - отметил представитель СК РФ. "Треск такой вокруг. Попадали на пол, а когда вышли, дома горят по соседству, везде дым. Сколько огня было, все горело. Получилось вокруг нашего дома четыре воронки", - рассказал РИА Новости хозяин одного из поврежденных домов Николай. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 109 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Повреждены были девять жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры. Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
https://ria.ru/20240522/ataka-1947751819.html
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в мире, моспино, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, сцкк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Моспино, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ)
При обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов

СК: при обстреле ATACMS Моспино в ДНР повреждены более 20 домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Более 20 домов в частном жилом секторе повреждено при обстреле с применением ATACMS города Моспино в ДНР, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета России в ходе осмотра последствий обстрела ВСУ.
"Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - отметил представитель СК РФ.
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"Треск такой вокруг. Попадали на пол, а когда вышли, дома горят по соседству, везде дым. Сколько огня было, все горело. Получилось вокруг нашего дома четыре воронки", - рассказал РИА Новости хозяин одного из поврежденных домов Николай.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что атака украинских войск по Моспино стала первой с применением ракеты MGM-140 ATACMS по территории ДНР.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию республики, выпустив 109 единиц различных боеприпасов. Погиб мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Повреждены были девять жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоспиноДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныСЦККСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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