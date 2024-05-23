https://ria.ru/20240523/siluanov-1947923033.html
Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы
Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы
Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:53
2024-05-23T15:53
2024-05-23T15:53
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ. "Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове. Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены. "Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов. Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html
https://radiosputnik.ru/20240523/ndfl-1947837015.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы
Силуанов: Минфин и законодатели сходятся во взглядах по справедливости налогов
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
"Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.
Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены.
"Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.
Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.