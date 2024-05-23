https://ria.ru/20240523/siluanov-1947923033.html

Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы

Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы - РИА Новости, 23.05.2024

Силуанов оценил подходы к совершенствованию налоговой системы

Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:53

2024-05-23T15:53

2024-05-23T15:53

экономика

россия

антон силуанов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ. "Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове. Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены. "Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов. Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html

https://radiosputnik.ru/20240523/ndfl-1947837015.html

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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)