Рейтинг@Mail.ru
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 23.05.2024 (обновлено: 14:17 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947888131.html
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов
Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:06
2024-05-23T14:17
россия
антон силуанов
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где идет обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, госдума рф, экономика
Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Экономика
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов

Силуанов: текущий режим налогообложения для микробизнеса менять не планируется

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где идет обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Дождались: в России грядет повышение налогов
21 мая, 08:00
 
РоссияАнтон СилуановГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала