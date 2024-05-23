https://ria.ru/20240523/siluanov-1947888131.html

Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов

Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024

Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов

Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:06

2024-05-23T14:06

2024-05-23T14:17

россия

антон силуанов

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где идет обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, госдума рф, экономика