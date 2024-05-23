https://ria.ru/20240523/siluanov-1947888131.html
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов
Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:06
2024-05-23T14:06
2024-05-23T14:17
россия
антон силуанов
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где идет обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
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россия, антон силуанов, госдума рф, экономика
Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Экономика
Текущий режим налогообложения микробизнеса не изменится, сообщил Силуанов
Силуанов: текущий режим налогообложения для микробизнеса менять не планируется