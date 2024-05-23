https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:50
2024-05-23T10:50
2024-05-23T10:50
экономика
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html
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экономика, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
Силуанов: действующие преференциальные налоговые режимы для бизнеса сохранятся