https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html

Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса

Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024

Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса

Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:50

2024-05-23T10:50

2024-05-23T10:50

экономика

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html

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экономика, антон силуанов, госдума рф