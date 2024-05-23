Рейтинг@Mail.ru
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947826421.html
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса
Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:50
2024-05-23T10:50
экономика
антон силуанов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_32281dcc8c17b6dae3ea3e6d1e59f881.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20240523/minfin-1947822814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_80:0:1496:1062_1920x0_80_0_0_ee29034ae182eb1c6deff120f7723329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов пообещал сохранить преференциальные налоговые режимы для бизнеса

Силуанов: действующие преференциальные налоговые режимы для бизнеса сохранятся

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.
Работа налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Минфин предложил сохранить налогообложение доходов по депозитам
10:37
 
ЭкономикаАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала