https://ria.ru/20240523/siluanov-1947821219.html

Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ

Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024

Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ

Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:29

2024-05-23T10:29

2024-05-23T10:29

экономика

россия

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями", - заявил он.

https://ria.ru/20240520/ndfl-1947198452.html

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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф