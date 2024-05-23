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Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024
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10:29 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947821219.html
Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ
Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024
Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ
Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:29
2024-05-23T10:29
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями", - заявил он.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ

Силуанов: Минфин будет предлагать разумную прогрессию по НДФЛ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система РФ была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями", - заявил он.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Доходы от прогрессивной шкалы НДФЛ пойдут на помощь семьям с детьми
20 мая, 14:23
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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