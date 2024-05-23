https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820754.html

Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов

Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024

Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов

Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:26

2024-05-23T10:26

2024-05-23T10:40

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947821219.html

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2024

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)