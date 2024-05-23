Рейтинг@Mail.ru
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 23.05.2024 (обновлено: 10:40 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820754.html
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:26
2024-05-23T10:40
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947821219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_349:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_d1da466db9d06df4613a21466644fb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин поддерживает идею не повышать НДС, иначе это ускорит инфляцию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Минфин предложит разумную прогрессию по НДФЛ
10:29
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала