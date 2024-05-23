https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820754.html
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.05.2024
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:26
2024-05-23T10:26
2024-05-23T10:40
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947821219.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не собирается повышать ставку НДС, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин поддерживает идею не повышать НДС, иначе это ускорит инфляцию