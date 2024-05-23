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Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024
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10:21 23.05.2024 (обновлено: 10:42 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/siluanov-1947819086.html
Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ
Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024
Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ
Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:21
2024-05-23T10:42
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме."При определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ предлагаем руководствоваться следующим.. Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов: все средства пойдут на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги", - сказал он.
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ
Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ

Силуанов: все доходы от прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных проблем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"При определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ предлагаем руководствоваться следующим.. Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов: все средства пойдут на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги", - сказал он.
Антон Силуанов
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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