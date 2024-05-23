https://ria.ru/20240523/siluanov-1947819086.html

Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ

Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ - РИА Новости, 23.05.2024

Силуанов рассказал, куда пойдут доходы от расширения прогрессии по НДФЛ

Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:21

2024-05-23T10:21

2024-05-23T10:42

экономика

россия

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме."При определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ предлагаем руководствоваться следующим.. Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов: все средства пойдут на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги", - сказал он.

https://ria.ru/20240523/siluanov-1947820754.html

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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф