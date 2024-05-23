https://ria.ru/20240523/shumkov-1947775853.html

Путин поддержал участие Шумкова в выборах главы Курганской области

Путин поддержал участие Шумкова в выборах главы Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024

Путин поддержал участие Шумкова в выборах главы Курганской области

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:18

2024-05-23T00:18

2024-05-23T10:25

политика

курганская область

россия

владимир путин

вадим шумков

элла памфилова

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре, отметив, что он напряженно работал на этом посту. "Прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан, людей, которые проживают на территории. Мне кажется, что это вполне достижимая для вас задача и цель, и что вы работали напряженно в предыдущее время. Надеюсь, что люди это тоже заметили, обратили на это внимание. Тем не менее нужно напрямую к людям идти, показывать, что сделано, и говорить, что планируете. Я со своей стороны желаю вам всего доброго, успехов", - отметил Путин на встрече с главой Курганской области. Президент также добавил, что желает губернатору удачи на предстоящих выборах.Кроме того, Путин попросил Шумкова обратить внимание на вопросы здравоохранения в регионе."Есть специальные вопросы, требующие особого внимания", - подчеркнул президент.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что Выборы в Единый день голосования-2024 (ЕДГ) пройдут 8 сентября.

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политика, курганская область, россия, владимир путин, вадим шумков, элла памфилова