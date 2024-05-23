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Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ

Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ - РИА Новости, 23.05.2024

Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ

Экс-депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко отправится в колонию за государственную измену в форме шпионажа в пользу службы безопасности Украины,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T17:36

2024-05-23T17:36

2024-05-23T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Экс-депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко отправится в колонию за государственную измену в форме шпионажа в пользу службы безопасности Украины, сообщило крымское управление ФСБ РФ. Ломенко задержали в ноябре 2021 года. По данным ФСБ, он в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужб. Ломенко ранее был депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. "Судом апелляционной инстанции проверена законность приговора Верховного суда Республики Крым, которым гражданин России Юрий Ломенко осужден за государственную измену в форме шпионажа… По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина признан виновным в шпионаже в пользу СБУ. Ранее Верховный суд Крыма признал Ломенко виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 300 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.

https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html

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россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия