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Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 23.05.2024 (обновлено: 17:38 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/shpion-1947966356.html
Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ
Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ - РИА Новости, 23.05.2024
Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ
Экс-депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко отправится в колонию за государственную измену в форме шпионажа в пользу службы безопасности Украины,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:36
2024-05-23T17:38
специальная военная операция на украине
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украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Экс-депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко отправится в колонию за государственную измену в форме шпионажа в пользу службы безопасности Украины, сообщило крымское управление ФСБ РФ. Ломенко задержали в ноябре 2021 года. По данным ФСБ, он в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужб. Ломенко ранее был депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза. "Судом апелляционной инстанции проверена законность приговора Верховного суда Республики Крым, которым гражданин России Юрий Ломенко осужден за государственную измену в форме шпионажа… По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина признан виновным в шпионаже в пользу СБУ. Ранее Верховный суд Крыма признал Ломенко виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 300 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.
https://ria.ru/20240513/zaderzhanie-1945481216.html
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россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Экс-депутат в Ялте отправится в колонию за шпионаж для СБУ

Экс-депутат в Ялте Ломенко отправится в колонию за госизмену и шпионаж для СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Экс-депутат Ялтинского горсовета в Крыму Юрий Ломенко отправится в колонию за государственную измену в форме шпионажа в пользу службы безопасности Украины, сообщило крымское управление ФСБ РФ.
Ломенко задержали в ноябре 2021 года. По данным ФСБ, он в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужб. Ломенко ранее был депутатом Ялтинского горсовета, а также возглавлял поселковый совет Симеиза.
"Судом апелляционной инстанции проверена законность приговора Верховного суда Республики Крым, которым гражданин России Юрий Ломенко осужден за государственную измену в форме шпионажа… По результатам апелляционного рассмотрения судебный акт оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина признан виновным в шпионаже в пользу СБУ. Ранее Верховный суд Крыма признал Ломенко виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа) и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 300 тысяч рублей и ограничение свободы на один год.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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