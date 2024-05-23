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Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024
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10:25 23.05.2024 (обновлено: 10:28 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии
Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:25
2024-05-23T10:28
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Шамарин обменяется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на 2 месяца - до 21 июля.
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вооруженные силы рф, происшествия
Вооруженные силы РФ, Происшествия
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

Замглавы Генштаба генералу Шамарину грозит до 15 лет колонии за получение взятки

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Шамарин обменяется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на 2 месяца - до 21 июля.
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