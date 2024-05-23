https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии
Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:25
2024-05-23T10:25
2024-05-23T10:28
вооруженные силы рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947814960_0:71:565:389_1920x0_80_0_0_02b320fc5e0a58b3df95a72fd0798624.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Шамарин обменяется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на 2 месяца - до 21 июля.
https://ria.ru/20240517/kuznetsov-1946576492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947814960_0:18:565:442_1920x0_80_0_0_7474f3af36fbba45b7e3aeaa89f66486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, происшествия
Вооруженные силы РФ, Происшествия
Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии
Замглавы Генштаба генералу Шамарину грозит до 15 лет колонии за получение взятки
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Шамарин обменяется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на 2 месяца - до 21 июля.