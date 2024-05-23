https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html

Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии - РИА Новости, 23.05.2024

Замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет колонии

Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:25

2024-05-23T10:25

2024-05-23T10:28

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Шамарин обменяется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за данное преступление может достигать 15 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.По данным суда, Шамарин был арестован накануне сроком на 2 месяца - до 21 июля.

https://ria.ru/20240517/kuznetsov-1946576492.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, происшествия