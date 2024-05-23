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Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении - РИА Новости, 23.05.2024
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14:35 23.05.2024 (обновлено: 18:49 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/serbiya-1947896598.html
Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении
Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении - РИА Новости, 23.05.2024
Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении
Власти Республики Сербской (РС) предложат официальному Сараево в течение 30 дней проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины, заявил президент РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:35
2024-05-23T18:49
республика сербская
босния
в мире
сербия
сребреница
сараево
александр вучич
милорад додик
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БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Власти Республики Сербской (РС) предложат официальному Сараево в течение 30 дней проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.Накануне он сообщил, что правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование БиГ из-за продвижения 23 мая резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН)."В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами (частями страны. — Прим. ред.), сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в такой БиГ", — написал Додик в соцсети Х.По его словам, бошняки (славяне-мусульмане) проталкиванием резолюции о Сребренице противоправно унизили сербов.Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду провел встречу в Нью-Йорке с постпредом России при ООН Василием Небензей. На встрече в числе прочего обсуждались резолюция ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 годов и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
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босния
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республика сербская, босния, в мире, сербия, сребреница, сараево, александр вучич, милорад додик, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
Республика Сербская, Босния, В мире, Сербия, Сребреница, Сараево, Александр Вучич, Милорад Додик, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Додик предложит Сараево проект соглашения о мирном разграничении

Додик заявил, что в течение 30 дней предложит соглашение о разделе БиГ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 мая — РИА Новости. Власти Республики Сербской (РС) предложат официальному Сараево в течение 30 дней проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины, заявил президент РС БиГ Милорад Додик.
Накануне он сообщил, что правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование БиГ из-за продвижения 23 мая резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН).
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"В ближайшие 30 дней будет предложено соглашение о мирном разграничении. Сегодня начинаем с формальным решением о том, что требуется мирное разграничение. Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с энтитетами (частями страны. — Прим. ред.), сохранить при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения. Сербский народ больше не может жить в такой БиГ", — написал Додик в соцсети Х.
По его словам, бошняки (славяне-мусульмане) проталкиванием резолюции о Сребренице противоправно унизили сербов.
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Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду провел встречу в Нью-Йорке с постпредом России при ООН Василием Небензей. На встрече в числе прочего обсуждались резолюция ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 годов и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба.
Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах.
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По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.
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Республика СербскаяБоснияВ миреСербияСребреницаСараевоАлександр ВучичМилорад ДодикВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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