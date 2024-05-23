Рейтинг@Mail.ru
Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/sady-1947785287.html
Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать
Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать - РИА Новости, 23.05.2024
Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T03:10
2024-05-23T03:10
общество
сергей гаврилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0e5fd3edf92e668fd38fadc769ae5df.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет. "В случае нежелания заниматься участком, необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Вот для каких целей в законодательстве определены критерии целевого назначения. И данный законопроект направлен как раз на то, чтобы собственники были добросовестными, содержали свою собственность в надлежащем состоянии, не нарушая прав других", - сказал Гаврилов РИА Новости. Депутат отметил, что садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования и должны использоваться по нему, согласно Земельному кодексу. "В данном случае целевое назначение - это отдых граждан и выращивание урожая для себя, и их разница лишь в возможности строительства домов на них и понятно, что на огородном участке это не предусмотрено. В законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения, заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких заброшенных участков существует", - подчеркнул он. Парламентарий сообщил, что правительство должно выработать критерии неосвоения участков, по его словам, это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком. "Уверен, что инициатива не затронет добросовестных садоводов. Кроме того, это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно, на основе этого кстати и возник когда-то институт приобретательной давности, когда бесхозный неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок", - рассказал Гаврилов.
https://ria.ru/20240522/sadovody-1947624745.html
https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934526488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ca6f14ce9086c9440267e12c39b426e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей гаврилов
Общество, Сергей Гаврилов
Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

Гаврилов: садоводам стоит сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкдачник пропалывает посадки на садовом участке в Ленинградской области
дачник пропалывает посадки на садовом участке в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
дачник пропалывает посадки на садовом участке в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет.
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов
Вчера, 12:29
"В случае нежелания заниматься участком, необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Вот для каких целей в законодательстве определены критерии целевого назначения. И данный законопроект направлен как раз на то, чтобы собственники были добросовестными, содержали свою собственность в надлежащем состоянии, не нарушая прав других", - сказал Гаврилов РИА Новости.
Депутат отметил, что садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования и должны использоваться по нему, согласно Земельному кодексу.
"В данном случае целевое назначение - это отдых граждан и выращивание урожая для себя, и их разница лишь в возможности строительства домов на них и понятно, что на огородном участке это не предусмотрено. В законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения, заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких заброшенных участков существует", - подчеркнул он.
Парламентарий сообщил, что правительство должно выработать критерии неосвоения участков, по его словам, это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком.
"Уверен, что инициатива не затронет добросовестных садоводов. Кроме того, это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно, на основе этого кстати и возник когда-то институт приобретательной давности, когда бесхозный неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок", - рассказал Гаврилов.
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Депутат рассказал, можно ли противостоять падению соседской листвы
7 октября 2023, 07:27
 
ОбществоСергей Гаврилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала