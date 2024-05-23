https://ria.ru/20240523/sady-1947785287.html

Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать - РИА Новости, 23.05.2024

Садоводам дали совет сдавать участки в аренду при нежелании их использовать

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T03:10

2024-05-23T03:10

2024-05-23T03:10

общество

сергей гаврилов

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) рекомендовал садоводам сдавать участки в аренду при нежелании ими пользоваться. Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник сообщили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет. "В случае нежелания заниматься участком, необходимо заботливо передать его в аренду или безвозмездное пользование ответственному владельцу, но не бросать. Вот для каких целей в законодательстве определены критерии целевого назначения. И данный законопроект направлен как раз на то, чтобы собственники были добросовестными, содержали свою собственность в надлежащем состоянии, не нарушая прав других", - сказал Гаврилов РИА Новости. Депутат отметил, что садовые и огородные участки имеют целевое назначение использования и должны использоваться по нему, согласно Земельному кодексу. "В данном случае целевое назначение - это отдых граждан и выращивание урожая для себя, и их разница лишь в возможности строительства домов на них и понятно, что на огородном участке это не предусмотрено. В законодательстве есть ответственность за бесхозность участков сельхозназначения, заброшенные садовые и огородные участки к ним не относятся, но проблема таких заброшенных участков существует", - подчеркнул он. Парламентарий сообщил, что правительство должно выработать критерии неосвоения участков, по его словам, это актуально прежде всего в контексте борьбы с борщевиком. "Уверен, что инициатива не затронет добросовестных садоводов. Кроме того, это сподвигнет садоводов проявить заботу о принадлежащей им земле. Потому что правом собственности на недвижимость необходимо обладать добросовестно, на основе этого кстати и возник когда-то институт приобретательной давности, когда бесхозный неухоженный участок, который не особо нужен собственнику, может передаваться другому лицу бесплатно, если лицо обихаживало его длительный срок", - рассказал Гаврилов.

https://ria.ru/20240522/sadovody-1947624745.html

https://ria.ru/20231007/dacha-1901102629.html

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общество, сергей гаврилов