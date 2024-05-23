https://ria.ru/20240523/rudakov-1947996801.html

Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране

Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране - РИА Новости, 23.05.2024

Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране

Владимир Зеленский и его западные кураторы не проводят выборы президента Украины не только из-за страха потерять власть, но и потому, что хотят установить... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:40

2024-05-23T19:40

2024-05-23T19:40

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

политика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные кураторы не проводят выборы президента Украины не только из-за страха потерять власть, но и потому, что хотят установить диктатуру для тотальной мобилизации, считает политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Их (выборы - ред.) не проводит Зеленский, не хочет их проводить, упирается, это понятно. Он боится потерять власть, он знает, какой у него рейтинг, знает, как относятся к нему украинцы сейчас. Почему ему потворствует в этом Запад? В условиях, когда средства массовой информации монополизированы, политические конкуренты задавлены, похищены, убиты, когда любая критика режима под запретом. Понятно, что в этой ситуации шансы на изменение политического курса практически нулевые", - сказал Рудаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "У Запада сейчас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить победу абсолютно любому политику. В чем здесь проблема? Проблема, я думаю, вот в чем. Выборы - это в принципе очень важный гражданский ритуал, в ходе которого человек сознает себя гражданином, мнение которого важно, мнение которого нужно уважать. И участвуя в выборах, люди ощущают свою политическую роль, свою значимость. И, вероятно, вот именно этот фактор, он вызывает неприятие со стороны Зеленского и его кураторов", - считает Рудаков. По его словам, для осуществления планов в тотальной мобилизации Зеленскому нужна "диктатура, при которой права и свободы попираются нагло и демонстративно". "В свою очередь, в диктатуре не нужны люди с гражданским самосознанием. Нужны послушные исполнители, которые готовы выполнить любой даже самый абсурдный приказ. Вот назначение любых выборов, даже сколь угодно имитационных, даже в условиях предрешенности результата, даже в условиях каких угодно политических манипуляций, именно по этой причине, как представляется, оно не входит в план ни Зеленского, ни его западных кураторов", - сообщил Рудаков. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

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владимир зеленский, украина, политика