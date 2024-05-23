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Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/rudakov-1947996801.html
Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране
Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране - РИА Новости, 23.05.2024
Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране
Владимир Зеленский и его западные кураторы не проводят выборы президента Украины не только из-за страха потерять власть, но и потому, что хотят установить... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:40
2024-05-23T19:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные кураторы не проводят выборы президента Украины не только из-за страха потерять власть, но и потому, что хотят установить диктатуру для тотальной мобилизации, считает политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Их (выборы - ред.) не проводит Зеленский, не хочет их проводить, упирается, это понятно. Он боится потерять власть, он знает, какой у него рейтинг, знает, как относятся к нему украинцы сейчас. Почему ему потворствует в этом Запад? В условиях, когда средства массовой информации монополизированы, политические конкуренты задавлены, похищены, убиты, когда любая критика режима под запретом. Понятно, что в этой ситуации шансы на изменение политического курса практически нулевые", - сказал Рудаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "У Запада сейчас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить победу абсолютно любому политику. В чем здесь проблема? Проблема, я думаю, вот в чем. Выборы - это в принципе очень важный гражданский ритуал, в ходе которого человек сознает себя гражданином, мнение которого важно, мнение которого нужно уважать. И участвуя в выборах, люди ощущают свою политическую роль, свою значимость. И, вероятно, вот именно этот фактор, он вызывает неприятие со стороны Зеленского и его кураторов", - считает Рудаков. По его словам, для осуществления планов в тотальной мобилизации Зеленскому нужна "диктатура, при которой права и свободы попираются нагло и демонстративно". "В свою очередь, в диктатуре не нужны люди с гражданским самосознанием. Нужны послушные исполнители, которые готовы выполнить любой даже самый абсурдный приказ. Вот назначение любых выборов, даже сколь угодно имитационных, даже в условиях предрешенности результата, даже в условиях каких угодно политических манипуляций, именно по этой причине, как представляется, оно не входит в план ни Зеленского, ни его западных кураторов", - сообщил Рудаков. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
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владимир зеленский, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Политика
Эксперт раскрыл, почему Зеленский не провел выборы в стране

Рудаков: Зеленский отменил выборы, чтобы провести тотальную мобилизацию

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и его западные кураторы не проводят выборы президента Украины не только из-за страха потерять власть, но и потому, что хотят установить диктатуру для тотальной мобилизации, считает политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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"Их (выборы - ред.) не проводит Зеленский, не хочет их проводить, упирается, это понятно. Он боится потерять власть, он знает, какой у него рейтинг, знает, как относятся к нему украинцы сейчас. Почему ему потворствует в этом Запад? В условиях, когда средства массовой информации монополизированы, политические конкуренты задавлены, похищены, убиты, когда любая критика режима под запретом. Понятно, что в этой ситуации шансы на изменение политического курса практически нулевые", - сказал Рудаков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"У Запада сейчас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить победу абсолютно любому политику. В чем здесь проблема? Проблема, я думаю, вот в чем. Выборы - это в принципе очень важный гражданский ритуал, в ходе которого человек сознает себя гражданином, мнение которого важно, мнение которого нужно уважать. И участвуя в выборах, люди ощущают свою политическую роль, свою значимость. И, вероятно, вот именно этот фактор, он вызывает неприятие со стороны Зеленского и его кураторов", - считает Рудаков.
По его словам, для осуществления планов в тотальной мобилизации Зеленскому нужна "диктатура, при которой права и свободы попираются нагло и демонстративно".
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"В свою очередь, в диктатуре не нужны люди с гражданским самосознанием. Нужны послушные исполнители, которые готовы выполнить любой даже самый абсурдный приказ. Вот назначение любых выборов, даже сколь угодно имитационных, даже в условиях предрешенности результата, даже в условиях каких угодно политических манипуляций, именно по этой причине, как представляется, оно не входит в план ни Зеленского, ни его западных кураторов", - сообщил Рудаков.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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