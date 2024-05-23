https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html

"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ

"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024

"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ

Россия освободит город Дружковка в ДНР и окажется у "ворот Краматорска", что позволит ей контролировать весь Донбасс, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:12

2024-05-23T16:12

2024-05-23T16:50

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия освободит город Дружковка в ДНР и окажется у "ворот Краматорска", что позволит ей контролировать весь Донбасс, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем Youtube-канале."Дружковка — еще один маленький город, который, скорее всего, тоже падет. Если Дружковка падет, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать. Если они потеряют его, то они потеряют контроль над Донбассом", — отметил он.По мнению эксперта, в ближайшее время с нескольких направлений состоится неизбежное наступление на Часов Яр, которое ВСУ не смогут отразить. Как отметил Меркурис, это позволит российским военным без труда освободить населенные пункты Константиновка и Дружковка, подойдя тем самым к Краматорску, в котором, по его словам, находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.

https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html

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