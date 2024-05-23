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"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:12 23.05.2024 (обновлено: 16:50 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947934719.html
"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ
"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 23.05.2024
"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ
Россия освободит город Дружковка в ДНР и окажется у "ворот Краматорска", что позволит ей контролировать весь Донбасс, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:12
2024-05-23T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
днр
краматорск
донбасс
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия освободит город Дружковка в ДНР и окажется у "ворот Краматорска", что позволит ей контролировать весь Донбасс, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем Youtube-канале."Дружковка — еще один маленький город, который, скорее всего, тоже падет. Если Дружковка падет, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать. Если они потеряют его, то они потеряют контроль над Донбассом", — отметил он.По мнению эксперта, в ближайшее время с нескольких направлений состоится неизбежное наступление на Часов Яр, которое ВСУ не смогут отразить. Как отметил Меркурис, это позволит российским военным без труда освободить населенные пункты Константиновка и Дружковка, подойдя тем самым к Краматорску, в котором, по его словам, находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
https://ria.ru/20240523/germaniya-1947916989.html
https://ria.ru/20240523/dnr-1947894261.html
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краматорск
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в мире, великобритания, украина, россия, днр, краматорск, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, ДНР, Краматорск, Донбасс, Константиновка, Вооруженные силы Украины
"К воротам Краматорска": на Западе рассказали, что Россия приготовила ВСУ

Меркурис: Россия займет Дружковку и окажется у ворот Краматорска

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия освободит город Дружковка в ДНР и окажется у "ворот Краматорска", что позволит ей контролировать весь Донбасс, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем Youtube-канале.
"Дружковка — еще один маленький город, который, скорее всего, тоже падет. Если Дружковка падет, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать. Если они потеряют его, то они потеряют контроль над Донбассом", — отметил он.
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По мнению эксперта, в ближайшее время с нескольких направлений состоится неизбежное наступление на Часов Яр, которое ВСУ не смогут отразить. Как отметил Меркурис, это позволит российским военным без труда освободить населенные пункты Константиновка и Дружковка, подойдя тем самым к Краматорску, в котором, по его словам, находится штаб украинской группировки, отвечающей за военные действия в Донбассе.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Юг" нанесла поражение украинским силам в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Как отметили в ведомстве, противник потерял за сутки более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б", четыре 152-миллиметровых гаубицы Д-20, а также 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияДНРКраматорскДонбассКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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