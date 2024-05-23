https://ria.ru/20240523/rosobrnadzor-1947964708.html
Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме
Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме - РИА Новости, 23.05.2024
Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме
Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T17:27
2024-05-23T17:27
2024-05-23T17:35
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "Первые экзамены основного периода ЕГЭ по химии, литературе и географии прошли 23 мая в штатном режиме, без сбоев. Всего на участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что на сдачу ЕГЭ по химии в основной срок было заявлено около 85 тысяч участников. Для организации экзамена задействовано 2615 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по литературе заявились более 48 тысяч человек. Для проведения экзамена было организовано 2452 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по географии зарегистрировано более 20 тысяч участников. Для проведения экзаменов было открыто 2098 ППЭ."Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36. Свои результаты участники экзаменов 23 мая узнают не позднее 6 июня", - отметили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20240522/ege-1734473764.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, россия, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, Россия, СН_Образование
Первые экзамены основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме
Рособрнадзор: экзамены ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли без сбоев
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первые экзамены основного периода ЕГЭ по литературе, химии и географии прошли в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
"Первые экзамены основного периода ЕГЭ по химии, литературе и географии прошли 23 мая в штатном режиме, без сбоев. Всего на участие в экзаменах было зарегистрировано свыше 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на сдачу ЕГЭ по химии в основной срок было заявлено около 85 тысяч участников. Для организации экзамена задействовано 2615 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по литературе заявились более 48 тысяч человек. Для проведения экзамена было организовано 2452 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по географии зарегистрировано более 20 тысяч участников. Для проведения экзаменов было открыто 2098 ППЭ.
"Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36. Свои результаты участники экзаменов 23 мая узнают не позднее 6 июня", - отметили в Рособрнадзоре.