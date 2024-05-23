https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948012185.html

Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице

Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице - РИА Новости, 24.05.2024

Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице

Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, КНР и ОАЭ голосование против резолюции "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, заявил сербский... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-23T21:34

2024-05-23T21:34

2024-05-24T04:32

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БЕЛГРАД, 23 мая - РИА Новости. Сербия не забудет, что Россия, Венгрия, КНР и ОАЭ голосование против резолюции "о геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, заявил сербский президент Александр Вучич. ГА ООН в четверг одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. "Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам – за то, что решили быть воздержанными", - заявил Вучич сербским журналистам после заседания ГА ООН. Он также перечислил и поблагодарил за поддержку Сербии страны Азии, Африки и Латинской Америки. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил после голосования, что инициаторы резолюции о "геноциде в Сребренице" не смогли обеспечить поддержку больше половины стран членов ООН, она "провалилась". Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240523/vuchich-1948004377.html

https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

сербия

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в мире, сербия, сребреница, босния и герцеговина, александр вучич, милорад додик, ратко младич, оон, генеральная ассамблея оон