Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ
Небензя: резолюция ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрожает миру в РС БиГ
© AFP 2024 / ANGELA WEISSПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
ООН, 23 мая — РИА Новости. Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сербренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
"Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы", - сказал Небензя.
Тогда, по его словам, погибли 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов, и хорватов можно припомнить немало. "Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул постпред.