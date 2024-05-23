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Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ - РИА Новости, 23.05.2024
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19:58 23.05.2024 (обновлено: 20:00 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947999490.html
Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ
Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ - РИА Новости, 23.05.2024
Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ
Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:58
2024-05-23T20:00
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ООН, 23 мая — РИА Новости. Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сербренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. "Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы", - сказал Небензя. Тогда, по его словам, погибли 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов, и хорватов можно припомнить немало. "Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул постпред.
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россия, сребреница, германия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, в мире
Россия, Сребреница, Германия, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ

Небензя: резолюция ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрожает миру в РС БиГ

© AFP 2024 / ANGELA WEISSПрезидент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AFP 2024 / ANGELA WEISS
Президент Сербии Александр Вучич во время выступления на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 23 мая — РИА Новости. Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сербренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
"Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы", - сказал Небензя.
Тогда, по его словам, погибли 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов, и хорватов можно припомнить немало. "Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул постпред.
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РоссияСребреницаГерманияВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
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