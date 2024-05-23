https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947999490.html

Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ

Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ - РИА Новости, 23.05.2024

Небензя: резолюция по Сребренице угрожает миру в Республике Сербской БиГ

Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:58

2024-05-23T19:58

2024-05-23T20:00

россия

сребреница

германия

василий небензя

оон

генеральная ассамблея оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947981284_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6e3e23839f7eabc8dc84733687f11e9d.jpg

ООН, 23 мая — РИА Новости. Россия видит в принятой сегодня резолюции ГА ООН о "геноциде в Сребренице" угрозу миру и безопасности в БиГ и регионе в целом, заявил в четверг на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сербренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались. "Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы", - сказал Небензя. Тогда, по его словам, погибли 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов, и хорватов можно припомнить немало. "Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240523/vuchich-1947989296.html

россия

сребреница

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сребреница, германия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, в мире