https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

Германия скрывала подготовку резолюции о Сребренице на ГА ООН, заявил Вучич

Германия скрывала подготовку резолюции о Сребренице на ГА ООН, заявил Вучич - РИА Новости, 23.05.2024

Германия скрывала подготовку резолюции о Сребренице на ГА ООН, заявил Вучич

Германия скрывала подготовку резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН), заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:27

2024-05-23T18:27

2024-05-23T18:27

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ООН, 23 мая – РИА Новости. Германия скрывала подготовку резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее (ГА ООН), заявил президент Сербии Александр Вучич. Вучич с 19 мая находится в Нью-Йорке, в ночь на среду он провел встречу с постпредом РФ при ООН Василием Небензей, с которым обсудил резолюцию ООН по Сребренице. Вучич ранее заявлял, что у готовящейся резолюции три цели: упразднение Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ), ревизия вердиктов об ответственности РС БиГ в конфликте 1992-1995 года и создание возможности для иска против Сербии за возмещение военного ущерба. "Я спрашиваю постпреда Германии здесь, почему они скрывали всю подготовку к этой резолюции, почему не действует инклюзивность для этой резолюции", - заявил Вучич в ходе выступления на ГА ООН. Он напомнил, что страны Запада в марте несколько раз отклонили предложенное заседание Совбеза ООН о бомбардировках НАТО союзной республики Югославия 1999 года, чтобы "не возвращаться к событиям 25-летней" давности, а теперь проталкивают резолюцию о событиях 30-летней давности в Сребренице. По словам Вучича, принятие документа не поможет сближению и примирению народов западнобалканского региона. В Сербии в четверг из-за резолюции звонили колокола на православных церквях, на билбордах по Белграду разместили слоган "Мы не геноцидный народ. Помним", город также украшен национальными флагами. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщил в четверг, что официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины. Накануне он сообщил, что правительство РС БиГ предложит хорватско-мусульманской части страны - Федерации БиГ - мирное расформирование БиГ из-за резолюции о "геноциде в Сребренице". Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич сообщал, что резолюцию о "геноциде в Сребренице" не поддерживают многие страны Европы и Азии, а также исламские государства. По его словам, "кто-то" хочет столкнуть между собой соседей и "открыть старые раны" на Западных Балканах. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". В июле 1995 года, после того как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8100 человек из числа мусульман. Тем не менее некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом.

https://ria.ru/20240523/serbiya-1947896598.html

https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

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