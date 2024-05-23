https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html

РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг

РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг - РИА Новости, 23.05.2024

РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг

Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг: внедрить льготное кредитование и содействовать адаптации РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T10:45

2024-05-23T10:45

2024-05-23T10:45

экономика

россия

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг: внедрить льготное кредитование и содействовать адаптации ПО к требованиям внешних рынков, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в ходе ИТ-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР–2024)."Несмотря на широкий инструментарий поддержки российского экспорта, остается нерешенным вопрос по формированию специализированных инструментов поддержки ИТ-услуг. Со своей стороны РЭЦ видит целесообразным внедрить дополнительные меры, а именно: предоставить возможности льготного финансирования проектов по реализации ИТ-услуг", – сказал Гусаков на сессии Минпромторга РФ "Экспорт ИТ-решений и особо значимые проекты".В сессии также приняли участие гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, коммерческий директор ГК "ИнфоВотч" Илья Тимофеев, советник гендиректора "Росатом Инфраструктурные решения" Алексей Голубев, директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождёв, гендиректор "Кода открытия" Валерий Шинкарюк, руководитель по разработке цифровых решений и корпоративной ИТ–архитектуры "Сибур-Диджитал" Денис Юдаков. Модератором выступил заместитель директора по международному сотрудничеству "Цифровой экономики" Андрей Филиппов.Гусаков также рассказал о мерах поддержки Группы РЭЦ, которые уже доступны ИТ–компаниям на всех этапах экспортной зрелости начиная с образовательных продуктов для начинающих экспортеров и заканчивая финансовыми решениями."За рубежом действуют 13 представительств, которые также взаимодействуют с "цифровыми атташе". Представительства оказывают услуги по поиску иностранных покупателей в ключевых для экспорта из РФ странах, консультируют российские компании, организуют и сопровождают переговоры", – добавил он.Наибольшим спросом у ИТ–компаний среди услуг РЭЦ пользуется участие в международных выставках и деловых миссиях. В этом году РЭЦ уже поддержал 27 российских экспортеров в рамках участия в выставке Smart Home & City в Индонезии и в деловой миссии в ОАЭ."Кроме выставок и деловых миссий из общего перечня РЭЦ, с текущего года компаниям–экспортерам ИТ доступна компенсационная модель субсидирования участия в международных мероприятиях. Сбор заявок на получение поддержки уже идет и продлится до 30 мая. В рамках меры поддержки возможно компенсировать до 2 миллионов рублей на одно мероприятие крупным экспортерам, и до 700 тысяч рублей – для МСП", - отметил Гусаков.Больше о мерах поддержки ИТ можно узнать на онлайн–конференции Export Online Creative 24 мая. Эксперты креативных отраслей ИТ, GameDev, "Фото", "Музыка", "Фэшн" и "Дизайн", расскажут о способах выхода на международные рынки через онлайн-каналы, а представители РЭЦ проинформируют о доступных инструментах поддержки.

https://ria.ru/20240522/onlayn-konferentsiya-1947604812.html

https://ria.ru/20240520/servis-1947228779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)