Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/rets-1947825287.html
РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг
РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг - РИА Новости, 23.05.2024
РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг
Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг: внедрить льготное кредитование и содействовать адаптации РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T10:45
2024-05-23T10:45
экономика
россия
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг: внедрить льготное кредитование и содействовать адаптации ПО к требованиям внешних рынков, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в ходе ИТ-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР–2024)."Несмотря на широкий инструментарий поддержки российского экспорта, остается нерешенным вопрос по формированию специализированных инструментов поддержки ИТ-услуг. Со своей стороны РЭЦ видит целесообразным внедрить дополнительные меры, а именно: предоставить возможности льготного финансирования проектов по реализации ИТ-услуг", – сказал Гусаков на сессии Минпромторга РФ "Экспорт ИТ-решений и особо значимые проекты".В сессии также приняли участие гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, коммерческий директор ГК "ИнфоВотч" Илья Тимофеев, советник гендиректора "Росатом Инфраструктурные решения" Алексей Голубев, директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождёв, гендиректор "Кода открытия" Валерий Шинкарюк, руководитель по разработке цифровых решений и корпоративной ИТ–архитектуры "Сибур-Диджитал" Денис Юдаков. Модератором выступил заместитель директора по международному сотрудничеству "Цифровой экономики" Андрей Филиппов.Гусаков также рассказал о мерах поддержки Группы РЭЦ, которые уже доступны ИТ–компаниям на всех этапах экспортной зрелости начиная с образовательных продуктов для начинающих экспортеров и заканчивая финансовыми решениями."За рубежом действуют 13 представительств, которые также взаимодействуют с "цифровыми атташе". Представительства оказывают услуги по поиску иностранных покупателей в ключевых для экспорта из РФ странах, консультируют российские компании, организуют и сопровождают переговоры", – добавил он.Наибольшим спросом у ИТ–компаний среди услуг РЭЦ пользуется участие в международных выставках и деловых миссиях. В этом году РЭЦ уже поддержал 27 российских экспортеров в рамках участия в выставке Smart Home &amp; City в Индонезии и в деловой миссии в ОАЭ."Кроме выставок и деловых миссий из общего перечня РЭЦ, с текущего года компаниям–экспортерам ИТ доступна компенсационная модель субсидирования участия в международных мероприятиях. Сбор заявок на получение поддержки уже идет и продлится до 30 мая. В рамках меры поддержки возможно компенсировать до 2 миллионов рублей на одно мероприятие крупным экспортерам, и до 700 тысяч рублей – для МСП", - отметил Гусаков.Больше о мерах поддержки ИТ можно узнать на онлайн–конференции Export Online Creative 24 мая. Эксперты креативных отраслей ИТ, GameDev, "Фото", "Музыка", "Фэшн" и "Дизайн", расскажут о способах выхода на международные рынки через онлайн-каналы, а представители РЭЦ проинформируют о доступных инструментах поддержки.
https://ria.ru/20240522/onlayn-konferentsiya-1947604812.html
https://ria.ru/20240520/servis-1947228779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) предлагает расширить меры поддержки экспорта ИТ-услуг: внедрить льготное кредитование и содействовать адаптации ПО к требованиям внешних рынков, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в ходе ИТ-конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР–2024).
"Несмотря на широкий инструментарий поддержки российского экспорта, остается нерешенным вопрос по формированию специализированных инструментов поддержки ИТ-услуг. Со своей стороны РЭЦ видит целесообразным внедрить дополнительные меры, а именно: предоставить возможности льготного финансирования проектов по реализации ИТ-услуг", – сказал Гусаков на сессии Минпромторга РФ "Экспорт ИТ-решений и особо значимые проекты".
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
РЭЦ проведет 24 мая онлайн-конференцию Export Online Creative
Вчера, 11:31
В сессии также приняли участие гендиректор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, коммерческий директор ГК "ИнфоВотч" Илья Тимофеев, советник гендиректора "Росатом Инфраструктурные решения" Алексей Голубев, директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождёв, гендиректор "Кода открытия" Валерий Шинкарюк, руководитель по разработке цифровых решений и корпоративной ИТ–архитектуры "Сибур-Диджитал" Денис Юдаков. Модератором выступил заместитель директора по международному сотрудничеству "Цифровой экономики" Андрей Филиппов.
Гусаков также рассказал о мерах поддержки Группы РЭЦ, которые уже доступны ИТ–компаниям на всех этапах экспортной зрелости начиная с образовательных продуктов для начинающих экспортеров и заканчивая финансовыми решениями.
"За рубежом действуют 13 представительств, которые также взаимодействуют с "цифровыми атташе". Представительства оказывают услуги по поиску иностранных покупателей в ключевых для экспорта из РФ странах, консультируют российские компании, организуют и сопровождают переговоры", – добавил он.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Сервис "Барьеры и требования рынков" запущен на платформе "Мой экспорт"
20 мая, 16:05
Наибольшим спросом у ИТ–компаний среди услуг РЭЦ пользуется участие в международных выставках и деловых миссиях. В этом году РЭЦ уже поддержал 27 российских экспортеров в рамках участия в выставке Smart Home & City в Индонезии и в деловой миссии в ОАЭ.
"Кроме выставок и деловых миссий из общего перечня РЭЦ, с текущего года компаниям–экспортерам ИТ доступна компенсационная модель субсидирования участия в международных мероприятиях. Сбор заявок на получение поддержки уже идет и продлится до 30 мая. В рамках меры поддержки возможно компенсировать до 2 миллионов рублей на одно мероприятие крупным экспортерам, и до 700 тысяч рублей – для МСП", - отметил Гусаков.
Больше о мерах поддержки ИТ можно узнать на онлайн–конференции Export Online Creative 24 мая. Эксперты креативных отраслей ИТ, GameDev, "Фото", "Музыка", "Фэшн" и "Дизайн", расскажут о способах выхода на международные рынки через онлайн-каналы, а представители РЭЦ проинформируют о доступных инструментах поддержки.
 
ЭкономикаРоссияТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала