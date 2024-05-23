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Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой

Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой - РИА Новости, 23.05.2024

Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой

По итогам работы Роскомнадзора с начала 2024 года в России вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:17

2024-05-23T15:17

2024-05-23T15:17

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По итогам работы Роскомнадзора с начала 2024 года в России вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований по учету интернет-рекламы, сообщила заместитель начальника Управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Лариса Ищук. "В 2024 году по результатам рассмотрения административных дел всего было вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности, и начислено административных штрафов на сумму 5,5 миллионов рублей. Мы очень внимательно подходим к рассмотрению таких дел с учетом того, что штрафы не маленькие, и в 90% случаев мы проводим административные расследования", - сказала Ищук в ходе круглого стола в СФ. При этом, по словам Ищук, половина от всех вынесенных постановлений приходится на Центральное федеральное управление (ЦФУ). Из этих 46 постановлений большая часть вынесена в отношении крупных блогеров-инфлюенсеров, в том числе и иноагентов. "По многочисленным просьбам рекламораспространителей мы с сентября 2023 года запустили работу сервиса "Проверка достоверности идентификатора рекламы". Боясь не исполнить требования закона, рекламораспространители принимают рекламу уже с идентификаторами и хотели бы быть уверены, что этот идентификатор принадлежит конкретно этому рекламному материалу. Мы такой сервис делали, запустили его, и за 9 месяцев у нас было проверено более 660 тысяч идентификаторов рекламы, что говорит нам о том, что это действительно востребованный сервис", - добавила Ищук. В 2023 году в информационной системе "Единый реестр интернет рекламы" (ЕИР) уже зарегистрировано более одного миллиона рекламодателей, 5700 рекламных агентств и более 46 тысяч рекламораспространителей. По итогам 2023 года в ЕИР зарегистрированы бюджеты рекламодателей на размещение рекламы в объеме 635 миллиардов рублей.

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)