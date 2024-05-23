https://ria.ru/20240523/reklama-1947912096.html
Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой
Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой - РИА Новости, 23.05.2024
Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой
По итогам работы Роскомнадзора с начала 2024 года в России вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:17
2024-05-23T15:17
2024-05-23T15:17
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_4674e59a6b78732787013881dedb1969.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По итогам работы Роскомнадзора с начала 2024 года в России вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований по учету интернет-рекламы, сообщила заместитель начальника Управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Лариса Ищук. "В 2024 году по результатам рассмотрения административных дел всего было вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности, и начислено административных штрафов на сумму 5,5 миллионов рублей. Мы очень внимательно подходим к рассмотрению таких дел с учетом того, что штрафы не маленькие, и в 90% случаев мы проводим административные расследования", - сказала Ищук в ходе круглого стола в СФ. При этом, по словам Ищук, половина от всех вынесенных постановлений приходится на Центральное федеральное управление (ЦФУ). Из этих 46 постановлений большая часть вынесена в отношении крупных блогеров-инфлюенсеров, в том числе и иноагентов. "По многочисленным просьбам рекламораспространителей мы с сентября 2023 года запустили работу сервиса "Проверка достоверности идентификатора рекламы". Боясь не исполнить требования закона, рекламораспространители принимают рекламу уже с идентификаторами и хотели бы быть уверены, что этот идентификатор принадлежит конкретно этому рекламному материалу. Мы такой сервис делали, запустили его, и за 9 месяцев у нас было проверено более 660 тысяч идентификаторов рекламы, что говорит нам о том, что это действительно востребованный сервис", - добавила Ищук. В 2023 году в информационной системе "Единый реестр интернет рекламы" (ЕИР) уже зарегистрировано более одного миллиона рекламодателей, 5700 рекламных агентств и более 46 тысяч рекламораспространителей. По итогам 2023 года в ЕИР зарегистрированы бюджеты рекламодателей на размещение рекламы в объеме 635 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240513/tiktok-1945723813.html
https://ria.ru/20240304/vpn-1931073648.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936724927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bdf7aa17bd3bb0e6c275baf48057931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях работы с интернет-рекламой
Роскомнадзор вынес 91 постановление о нарушениях с интернет-рекламой в 2024
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По итогам работы Роскомнадзора с начала 2024 года в России вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований по учету интернет-рекламы, сообщила заместитель начальника Управления организационного развития и информационных технологий Роскомнадзора Лариса Ищук.
"В 2024 году по результатам рассмотрения административных дел всего было вынесено 91 постановление о привлечении к административной ответственности, и начислено административных штрафов на сумму 5,5 миллионов рублей. Мы очень внимательно подходим к рассмотрению таких дел с учетом того, что штрафы не маленькие, и в 90% случаев мы проводим административные расследования", - сказала Ищук в ходе круглого стола в СФ.
При этом, по словам Ищук, половина от всех вынесенных постановлений приходится на Центральное федеральное управление (ЦФУ). Из этих 46 постановлений большая часть вынесена в отношении крупных блогеров-инфлюенсеров, в том числе и иноагентов.
"По многочисленным просьбам рекламораспространителей мы с сентября 2023 года запустили работу сервиса "Проверка достоверности идентификатора рекламы". Боясь не исполнить требования закона, рекламораспространители принимают рекламу уже с идентификаторами и хотели бы быть уверены, что этот идентификатор принадлежит конкретно этому рекламному материалу. Мы такой сервис делали, запустили его, и за 9 месяцев у нас было проверено более 660 тысяч идентификаторов рекламы, что говорит нам о том, что это действительно востребованный сервис", - добавила Ищук.
В 2023 году в информационной системе "Единый реестр интернет рекламы" (ЕИР) уже зарегистрировано более одного миллиона рекламодателей, 5700 рекламных агентств и более 46 тысяч рекламораспространителей. По итогам 2023 года в ЕИР зарегистрированы бюджеты рекламодателей на размещение рекламы в объеме 635 миллиардов рублей.