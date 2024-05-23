https://ria.ru/20240523/rebenok-1947930925.html

Брат Нукеновой рассказал о новом преступлении Бишимбаева

Брат Нукеновой рассказал о новом преступлении Бишимбаева - РИА Новости, 23.05.2024

Брат Нукеновой рассказал о новом преступлении Бишимбаева

Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, много лет назад избежал... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T16:11

2024-05-23T16:11

2024-05-23T16:12

казахстан

астана

куандык бишимбаев

дело салтанат нукеновой

убийство

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой, много лет назад избежал наказания за насмерть сбитого ребенка, рассказал в интервью казахстанскому телеведущему Тимуру Балымбетову брат Нукеновой Айтбек Амангельды.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве преступника, получил четыре года тюрьмы.Во время судебного расследования мать погибшей заявила, что Бишимбаев виноват и в смерти несовершеннолетнего, которого "задавил". Эту информацию обещало проверить МВД.Амангельды же узнал об этой истории еще в ноябре прошлого года, от женщины, которая пожелала остаться анонимной."Мы обратились к общественности за информацией. Были люди, которые делились разными сведениями, и мы направляли их в полицию для дачи показаний. Также были те, кто вспоминал старые истории. Однажды написала женщина и назначила встречу", — рассказал он.По его словам, неизвестная раскрыла ему все детали происшествия. Сам случай произошел "очень давно". В день преступления Бишимбаев был пьян. Вину за смерть ребенка вместо него взял на себя знакомый, находившийся рядом. Отсидев в ИВС три месяца, тот якобы ушел в армию и позже построил успешную карьеру благодаря Бишимбаеву."Она даже назвала фамилию, имя, отчество и дату рождения. Дело закрыли по примирению сторон, оформили как несчастный случай", — заявил Амангельды.Брат Нукеновой признался, что сначала отнесся к истории скептически и не распространялся за неимением доказательств. Однако в дальнейшем информация начала находить подтверждения."Некоторые её слова о Бишимбаеве подтверждались данными из открытых источников, например, касательно продажи недвижимости. Так, будучи главой "Байтерека", выписывал квартиры себе и своему младшему брату. Женщина, которая поделилась этой историей, проявила сочувствие, и не была лично вовлечена в ситуацию. Насколько я понял, она работала в семье Бишимбаевых", — утверждает Амангельды.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон.Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.

https://ria.ru/20240427/bishimbaev-1942749596.html

https://ria.ru/20240502/sud-1943517006.html

https://ria.ru/20240523/familiya-1947927653.html

https://ria.ru/20240503/roditeli-1943725218.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой, убийство