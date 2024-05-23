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СМИ: проблема налогообложения миллиардеров вызвала раскол среди стран G7
СМИ: проблема налогообложения миллиардеров вызвала раскол среди стран G7 - РИА Новости, 23.05.2024
СМИ: проблема налогообложения миллиардеров вызвала раскол среди стран G7
Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T16:05
2024-05-23T16:05
2024-05-23T16:11
в мире
сша
франция
джанет йеллен
брюно ле мэр
g7
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи министров финансов стран G7, поскольку против них выступили США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "У стран "Большой семерки" нет единого мнения по поводу того, как облагать налогом богатейших людей мира… В раннем проекте коммюнике содержались формулировки об изучении путей расширения обмена информацией о самых богатых людях. В последней версии этот вопрос больше не упоминается… США, в которых на сегодняшний день проживает больше всего таких богатых людей, хотели, чтобы эта тема была удалена", - пишет агентство. По информации агентства, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не против введения "разумного" уровня налогообложения в отношении богатых в США, однако не согласна с предложенной формулировкой. В свою очередь, как пишет агентство, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планирует продвигать вопрос налогообложения в отношении богатейших людей мира.
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в мире, сша, франция, джанет йеллен, брюно ле мэр, g7
В мире, США, Франция, Джанет Йеллен, Брюно Ле Мэр, G7
СМИ: проблема налогообложения миллиардеров вызвала раскол среди стран G7
Bloomberg: проблема налогообложения миллиардеров вызвала раскол среди стран G7