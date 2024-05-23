Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки
МО РФ: ПВО сбила 10 ракет ATACMS и HARM и 47 снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха"
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машин, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.
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