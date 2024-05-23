https://ria.ru/20240523/pvo-1947873612.html

Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки

Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки - РИА Новости, 23.05.2024

Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T13:20

2024-05-23T13:20

2024-05-23T13:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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франция

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машин, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)