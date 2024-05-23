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Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 23.05.2024 (обновлено: 13:29 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/pvo-1947873612.html
Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки
Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки - РИА Новости, 23.05.2024
Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:20
2024-05-23T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машин, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, сша, франция, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Франция, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 53 украинских беспилотника и 47 снарядов РСЗО за сутки

МО РФ: ПВО сбила 10 ракет ATACMS и HARM и 47 снарядов HIMARS, Vampire и "Ольха"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских ракет ATACMS, 53 беспилотника, 47 снарядов РСЗО различных типов и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 53 беспилотных летательных аппарата, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hаmmer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, а также 47 реактивных снарядов HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24551 беспилотный летательный аппарат, 523 зенитных ракетных комплекса, 16134 танка и других боевых бронированных машин, 1310 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21935 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАФранцияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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