https://ria.ru/20240523/putin-1948020840.html

Путин прибыл в Минск

Путин прибыл в Минск - РИА Новости, 24.05.2024

Путин прибыл в Минск

Президент Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-23T23:07

2024-05-23T23:07

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МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.Самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны.Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "обширное общение" Путина и Лукашенко состоится в этот же день вечером, а в пятницу "будет целый день этого официального визита".По данным пресс-службы белорусского лидера, завтра, 24 мая, переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске сначала в узком, а затем в расширенном составах.Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса двусторонних отношений — интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере.Кроме того, в центре внимания традиционно будут международная повестка, обстановка в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

https://ria.ru/20240523/peregovory-1948016283.html

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Прибытие Путина в Минск Президент Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту белорусской столицы. Там его встретил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщали в пресс-службе Кремля, визит проходит по приглашению главы принимающей страны. 2024-05-23T23:07 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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минск, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика, дмитрий песков, россия