https://ria.ru/20240523/putin-1947899856.html
На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024
На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой помог ему надеть наушник для синхронного перевода. Этот момент... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:44
2024-05-23T14:44
2024-05-23T16:07
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой помог ему надеть наушник для синхронного перевода. Этот момент попал на видео.На записи видно, что монарх не сразу разобрался, как пользоваться устройством, поэтому российский лидер жестом показал ему, как это сделать.В четверг в Кремле прошли переговоры лидеров двух стран. В начале мероприятия Путин напомнил, что в следующем году Россия и Бахрейн будут отмечать 35-летие установления дипотношений.По итогам встречи стороны подписали меморандумы о взаимопонимании между минздравами двух государств, сотрудничестве в области фармацевтической и медицинской промышленности, взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, а также приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры.
https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html
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Путин помог делегации Бахрейна разобраться с устройством для перевода
Путин помог делегации Бахрейна разобраться с устройством для перевода
2024-05-23T14:44
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в мире, бахрейн, россия, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, лига арабских государств
В мире, Бахрейн, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Лига арабских государств
На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна
Путин подсказал королю Бахрейна, как надеть наушник для синхронного перевода
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой помог ему надеть наушник для синхронного перевода. Этот момент попал на видео.
На записи видно, что монарх не сразу разобрался, как пользоваться устройством, поэтому российский лидер жестом показал ему, как это сделать.
В четверг в Кремле прошли переговоры лидеров двух стран. В начале мероприятия Путин напомнил, что в следующем году Россия и Бахрейн будут отмечать 35-летие установления дипотношений.
По итогам встречи стороны подписали меморандумы о взаимопонимании между минздравами двух государств, сотрудничестве в области фармацевтической и медицинской промышленности, взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, а также приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры.