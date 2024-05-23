https://ria.ru/20240523/putin-1947899856.html

На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна

На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна - РИА Новости, 23.05.2024

На видео попала забавная деталь с переговоров Путина и короля Бахрейна

Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой помог ему надеть наушник для синхронного перевода. Этот момент... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:44

2024-05-23T14:44

2024-05-23T16:07

в мире

бахрейн

россия

ближний восток

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947896731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3bd569c7638b169fa33279a547bd267.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой помог ему надеть наушник для синхронного перевода. Этот момент попал на видео.На записи видно, что монарх не сразу разобрался, как пользоваться устройством, поэтому российский лидер жестом показал ему, как это сделать.В четверг в Кремле прошли переговоры лидеров двух стран. В начале мероприятия Путин напомнил, что в следующем году Россия и Бахрейн будут отмечать 35-летие установления дипотношений.По итогам встречи стороны подписали меморандумы о взаимопонимании между минздравами двух государств, сотрудничестве в области фармацевтической и медицинской промышленности, взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, а также приняли программу сотрудничества по линии министерств культуры.

https://ria.ru/20240523/ushakov-1947919434.html

https://ria.ru/20240522/diplomatiya-1947618313.html

бахрейн

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин помог делегации Бахрейна разобраться с устройством для перевода Путин помог делегации Бахрейна разобраться с устройством для перевода 2024-05-23T14:44 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бахрейн, россия, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, лига арабских государств