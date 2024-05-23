https://ria.ru/20240523/putin-1947886765.html

Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака

Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака - РИА Новости, 23.05.2024

Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака

Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле продолжаются в формате официального завтрака с участием... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:03

2024-05-23T14:03

2024-05-23T14:25

политика

цены на нефть

россия

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947867769_74:0:2522:1377_1920x0_80_0_0_ad36b50c19d8e7f80684189761d6ea4b.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле продолжаются в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран, передает корреспондент РИА Новости. До этого встреча лидеров проходила в узком составе, с российской стороны в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947871096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, цены на нефть, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, сергей лавров