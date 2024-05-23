https://ria.ru/20240523/putin-1947886765.html
Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака
Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака - РИА Новости, 23.05.2024
Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле продолжаются в формате официального завтрака с участием... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:03
2024-05-23T14:03
2024-05-23T14:25
политика
цены на нефть
россия
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хамад бен иса аль халифа
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле продолжаются в формате официального завтрака с участием делегаций двух стран, передает корреспондент РИА Новости. До этого встреча лидеров проходила в узком составе, с российской стороны в ней участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20240523/bakhreyn-1947871096.html
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политика, цены на нефть, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, сергей лавров
Политика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Сергей Лавров
Встреча Путина и короля Бахрейна проходит в формате официального завтрака
Переговоры лидеров РФ и Ирана продолжаются с участием делегаций