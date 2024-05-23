https://ria.ru/20240523/putin-1947867563.html

Путин заявил о хороших тенденциях торгового сотрудничества с Бахрейном

Путин заявил о хороших тенденциях торгового сотрудничества с Бахрейном - РИА Новости, 23.05.2024

Путин заявил о хороших тенденциях торгового сотрудничества с Бахрейном

Президент РФ Владимир Путин на встрече с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:56

2024-05-23T12:56

2024-05-23T13:03

бахрейн

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой заявил о хороших тенденциях в развитии торгового сотрудничества между странами."Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока, к сожалению, символический характер, но тенденции хорошие", - сказал Путин.По его словам, ситуация по инвестиционному взаимодействию более благоприятная.

https://ria.ru/20240517/bakhreyn-1946726421.html

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