https://ria.ru/20240523/putin-1947865446.html

РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу

РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу - РИА Новости, 23.05.2024

РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России,... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:48

2024-05-23T12:48

2024-05-23T12:59

российский фонд прямых инвестиций

бахрейн

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.

https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html

бахрейн

россия

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российский фонд прямых инвестиций, бахрейн, россия, владимир путин, экономика