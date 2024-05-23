https://ria.ru/20240523/putin-1947865446.html
РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу
РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу - РИА Новости, 23.05.2024
РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России,... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:48
2024-05-23T12:48
2024-05-23T12:59
российский фонд прямых инвестиций
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владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой."Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.
https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947806831.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский фонд прямых инвестиций, бахрейн, россия, владимир путин, экономика
Российский фонд прямых инвестиций, Бахрейн, Россия, Владимир Путин, Экономика
РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу
РФПИ и "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в РФ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России, сообщается в материалах, подготовленных к переговорам президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бин Исой Аль Халифой.
"Осуществляется сотрудничество в инвестиционной сфере. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский суверенный фонд "Мумталакат" создали совместную инвестплатформу для капиталовложений в проекты в России", - говорится в документах.
Президент РФ и король Бахрейна проведут в четверг переговоры сначала в узком составе, затем с делегациями в формате официального завтрака.