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Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний - РИА Новости, 23.05.2024
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12:17 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/putin-1947854524.html
Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний
Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний - РИА Новости, 23.05.2024
Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:17
2024-05-23T12:17
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также у президента сегодня запланировано несколько совещаний рабочих", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

Песков: Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также у президента сегодня запланировано несколько совещаний рабочих", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Песков рассказал подробности предстоящей встречи Путина с королем Бахрейна
12:04
 
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