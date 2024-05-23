https://ria.ru/20240523/putin-1947854524.html

Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний - РИА Новости, 23.05.2024

Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:17

2024-05-23T12:17

2024-05-23T12:17

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет несколько рабочих совещаний, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также у президента сегодня запланировано несколько совещаний рабочих", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240523/vstrecha-1947849687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин