https://ria.ru/20240523/putin-1947851519.html

Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом

Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом - РИА Новости, 23.05.2024

Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом страны... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:06

2024-05-23T12:06

2024-05-23T12:07

россия

белоруссия

минск

владимир путин

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом", - сказал Песков. Он отметил, что контакты лидеров России и Белоруссии в Минске запланированы как в четверг вечером, так и в пятницу. "И сегодня будет обширное общение двух президентов, запланировано и также завтра, будет целый день этого официального визита", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240520/belorussiya-1947209180.html

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россия, белоруссия, минск, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, в мире