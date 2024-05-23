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Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом - РИА Новости, 23.05.2024
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12:06 23.05.2024 (обновлено: 12:07 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/putin-1947851519.html
Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом
Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом - РИА Новости, 23.05.2024
Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом
Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом страны... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:06
2024-05-23T12:07
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белоруссия
минск
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом", - сказал Песков. Он отметил, что контакты лидеров России и Белоруссии в Минске запланированы как в четверг вечером, так и в пятницу. "И сегодня будет обширное общение двух президентов, запланировано и также завтра, будет целый день этого официального визита", - сказал Песков.
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россия, белоруссия, минск, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, В мире
Путин посетит Белоруссию с двухдневным визитом

Песков: Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным визитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером отправится в Белоруссию с двухдневным официальным визитом, где пройдут обширные переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом", - сказал Песков.
Он отметил, что контакты лидеров России и Белоруссии в Минске запланированы как в четверг вечером, так и в пятницу.
"И сегодня будет обширное общение двух президентов, запланировано и также завтра, будет целый день этого официального визита", - сказал Песков.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Секретарь Союзного государства оценил сотрудничество России и Белоруссии
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РоссияБелоруссияМинскВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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