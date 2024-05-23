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У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024
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12:02 23.05.2024 (обновлено: 12:04 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/putin-1947849306.html
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:02
2024-05-23T12:04
россия
сша
екатеринбург
дональд трамп
дмитрий песков
эван гершкович
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал Песков, комментируя слова Трампа. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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россия, сша, екатеринбург, дональд трамп, дмитрий песков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Екатеринбург, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле

Песков: у Путина нет контактов с Трампом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«
"Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал Песков, комментируя слова Трампа.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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РоссияСШАЕкатеринбургДональд ТрампДмитрий ПесковЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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