https://ria.ru/20240523/putin-1947849306.html
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024
У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T12:02
2024-05-23T12:02
2024-05-23T12:04
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екатеринбург
дональд трамп
дмитрий песков
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал Песков, комментируя слова Трампа. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, екатеринбург, дональд трамп, дмитрий песков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
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У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле
Песков: у Путина нет контактов с Трампом