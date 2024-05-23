https://ria.ru/20240523/putin-1947849306.html

У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле

У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.05.2024

У Путина нет контактов с Трампом, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T12:02

2024-05-23T12:02

2024-05-23T12:04

россия

сша

екатеринбург

дональд трамп

дмитрий песков

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контактов с Дональдом Трампом у президента РФ Владимира Путина нет. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что в случае возвращения в Белый дом он сможет добиться освобождения обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Здесь каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", - сказал Песков, комментируя слова Трампа. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

россия

сша

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, екатеринбург, дональд трамп, дмитрий песков, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире