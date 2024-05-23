https://ria.ru/20240523/putin-1947843992.html
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:48
2024-05-23T11:48
2024-05-23T11:48
политика
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_71:518:2791:2048_1920x0_80_0_0_b90ed442046d2219b4d336fd0a3cc5a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно дозвониться в любое время, если возникает острая необходимость. "Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость", - сказал Аксенов.По его словам, сегодня основная нагрузка, с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперед, лежит на президенте страны, который проводит в этом плане колоссальную работу. "Наша задача - подставить плечо лидеру", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79a7c4e447fa2e52b3f87c2063f8802d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: до Путина при необходимости можно дозвониться в любое время