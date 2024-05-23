https://ria.ru/20240523/putin-1947843992.html

Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов

Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024

Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:48

2024-05-23T11:48

2024-05-23T11:48

политика

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно дозвониться в любое время, если возникает острая необходимость. "Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость", - сказал Аксенов.По его словам, сегодня основная нагрузка, с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперед, лежит на президенте страны, который проводит в этом плане колоссальную работу. "Наша задача - подставить плечо лидеру", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин