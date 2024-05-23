Рейтинг@Mail.ru
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/putin-1947843992.html
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов - РИА Новости, 23.05.2024
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T11:48
2024-05-23T11:48
политика
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_71:518:2791:2048_1920x0_80_0_0_b90ed442046d2219b4d336fd0a3cc5a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно дозвониться в любое время, если возникает острая необходимость. "Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость", - сказал Аксенов.По его словам, сегодня основная нагрузка, с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперед, лежит на президенте страны, который проводит в этом плане колоссальную работу. "Наша задача - подставить плечо лидеру", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20240227/krym-1929690191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941998525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79a7c4e447fa2e52b3f87c2063f8802d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Политика, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Путин работает практически круглые сутки, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: до Путина при необходимости можно дозвониться в любое время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Крым 24", что президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки, до него можно дозвониться в любое время, если возникает острая необходимость.
"Лидер, я знаю, работает практически круглые сутки. До него можно дозвониться в любое время, если возникает острая совсем необходимость", - сказал Аксенов.
По его словам, сегодня основная нагрузка, с точки зрения внешней политики и в целом движения страны вперед, лежит на президенте страны, который проводит в этом плане колоссальную работу.
"Наша задача - подставить плечо лидеру", - сказал Аксенов.
Жители Симферополя фотографируются с военным. 1 марта 2014 года - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове
27 февраля, 08:38
 
ПолитикаРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала