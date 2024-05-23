https://ria.ru/20240523/putin-1947774570.html

Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области

Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024

Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области

Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, при необходимости будут... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:07

2024-05-23T00:07

2024-05-23T00:07

россия

курганская область

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, при необходимости будут приниматься оперативные решения. "Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения", - сказал он на встрече с главой региона.

https://ria.ru/20240414/tobol-1940005157.html

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курганская область

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россия, курганская область, владимир путин, наводнения в россии — 2024