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Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024
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00:07 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/putin-1947774570.html
Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области
Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области - РИА Новости, 23.05.2024
Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области
Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, при необходимости будут... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T00:07
2024-05-23T00:07
россия
курганская область
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, при необходимости будут приниматься оперативные решения. "Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения", - сказал он на встрече с главой региона.
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россия, курганская область, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Россия, Курганская область, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин пообещал быть в контакте по вопросу паводка в Курганской области

Путин: по ликвидации последствий паводка будем в контакте с Курганской областью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, при необходимости будут приниматься оперативные решения.
"Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения", - сказал он на встрече с главой региона.
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РоссияКурганская областьВладимир ПутинНаводнения в России — 2024
 
 
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