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Пушков заявил о рисках нарушения прав человека при использовании ИИ - РИА Новости, 23.05.2024
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13:26 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/pushkov-1947875626.html
Пушков заявил о рисках нарушения прав человека при использовании ИИ
Пушков заявил о рисках нарушения прав человека при использовании ИИ - РИА Новости, 23.05.2024
Пушков заявил о рисках нарушения прав человека при использовании ИИ
Эйфория по поводу использования искусственного интеллекта в любом случае потребует законодательного регулирования, существуют потенциальные опасности нарушения... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T13:26
2024-05-23T13:26
технологии
алексей пушков
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Эйфория по поводу использования искусственного интеллекта в любом случае потребует законодательного регулирования, существуют потенциальные опасности нарушения прав человека в этой сфере, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков. "Эйфория по поводу ИИ нуждается в корректировке, в частности, законодательной. Нам предстоит определить, какие сферы требуют вмешательства законодателей, нужно проконсультироваться с коллегами из правоохранительных органов. Мы в самом начале пути находимся, но то, что это уже становится необходимостью, мы видим на примере того, что происходит в сфере киберпреступности", - сказал Пушков на заседании возглавляемой им комиссии. Сенатор напомнил, что искусственный интеллект работает по правилам, которые в него заложил человек. По его словам, есть несколько рисков при использовании таких технологий. В ходе своего выступления он упомянул риски искажения истории и создания "ложных информационных рядов", когда ИИ генерирует тексты, а также риск нарушения прав человека при использовании подобных технологий — например, наблюдение за жизнью людей при помощи ИИ. "Здесь у ИИ колоссальные возможности, у его применения. Те, кто хочет его использовать в противоправных целях, получают такие возможности. Либо надо корректировать закон и расширять полномочия исполнительной власти, правоохранительных органов, либо чётко определить, в каких пределах разрешена та или иная форма наблюдения за человеческой жизнью, за нашими действиями", - подчеркнул парламентарий. "Искусственный интеллект — это не самостоятельное существо, не самопознающая субстанция, это не аналог человека. Искусственный интеллект воспроизводит то, что в него закладывается, и может даже максимизировать то, что в него заложено. Он работает в рамках того запроса, который делается на базе введенных в него данных", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946756496.html
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технологии, алексей пушков, совет федерации рф
Технологии, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков заявил о рисках нарушения прав человека при использовании ИИ

Сенатор Пушков: эйфория по поводу ИИ потребует законодательного регулирования

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Эйфория по поводу использования искусственного интеллекта в любом случае потребует законодательного регулирования, существуют потенциальные опасности нарушения прав человека в этой сфере, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков.
"Эйфория по поводу ИИ нуждается в корректировке, в частности, законодательной. Нам предстоит определить, какие сферы требуют вмешательства законодателей, нужно проконсультироваться с коллегами из правоохранительных органов. Мы в самом начале пути находимся, но то, что это уже становится необходимостью, мы видим на примере того, что происходит в сфере киберпреступности", - сказал Пушков на заседании возглавляемой им комиссии.
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Сенатор напомнил, что искусственный интеллект работает по правилам, которые в него заложил человек. По его словам, есть несколько рисков при использовании таких технологий. В ходе своего выступления он упомянул риски искажения истории и создания "ложных информационных рядов", когда ИИ генерирует тексты, а также риск нарушения прав человека при использовании подобных технологий — например, наблюдение за жизнью людей при помощи ИИ.
"Здесь у ИИ колоссальные возможности, у его применения. Те, кто хочет его использовать в противоправных целях, получают такие возможности. Либо надо корректировать закон и расширять полномочия исполнительной власти, правоохранительных органов, либо чётко определить, в каких пределах разрешена та или иная форма наблюдения за человеческой жизнью, за нашими действиями", - подчеркнул парламентарий.
"Искусственный интеллект — это не самостоятельное существо, не самопознающая субстанция, это не аналог человека. Искусственный интеллект воспроизводит то, что в него закладывается, и может даже максимизировать то, что в него заложено. Он работает в рамках того запроса, который делается на базе введенных в него данных", - резюмировал политик.
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