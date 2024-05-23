На пропалестинской акции в Британии задержали 16 студентов
На пропалестинской акции в Британии задержали 16 студентов Оксфорда
© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британские правоохранители задержали 16 студентов Оксфордского университета, проникших в административное здание учреждения во время проходящей вблизи пропалестинской акции, следует из заявления, опубликованного полицией британского региона Темз-Вэлли.
"Офицеры прибыли на Веллингтон-сквер в Оксфордском университете около 8 утра (10.00 мск - ред.) сегодня (23/5) после сообщений о том, что протестующие получили доступ к частному офису в одном из зданий. После этого 16 человек были задержаны по подозрению в незаконном проникновении с отягчающими обстоятельствами", - сказано в тексте заявления.
Отмечается, что протестующие вблизи от площади Веллингтона пытались помешать вывозу задержанных, однако на этом этапе задержаний произведено не было. В ведомстве заявили, что продолжают следить за небольшими мирными протестами в городе.
Организовавшая акцию студенческая группа "Действия Оксфорда в поддержку Палестины" (OA4P) до этого опубликовала в соцсети X кадры, на которых видно, как человека выносят из здания, а также стычки с полицией. Члены объединения требуют, чтобы университет отказался от сотрудничества с компаниями, связанными с Израилем. Согласно опубликованным группой сообщениям, студенты зашли в административное здание, требуя переговоров с руководством.
"Очевидно, что администрация предпочтет, чтобы собственных студентов задерживали, заставляли молчать и подвергали физическому насилию, а не признать, что она поддерживает геноцид Израиля в Газе", - написала группа в X.
Ранее в начале мая студенты Оксфордского и Кембриджского университетов в Великобритании по примеру протестующих во многих вузах США устраивали палаточные лагеря на территории учебных заведений, выступая против действий Израиля в отношении Палестины.