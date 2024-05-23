https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html

В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей

В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей - РИА Новости, 23.05.2024

В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей

В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ребенка доставили в больницу, сообщила прокуратура Башкирии. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T14:01

2024-05-23T14:01

2024-05-23T14:33

происшествия

стерлитамак

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УФА, 23 мая — РИА Новости. В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ребенка доставили в больницу, сообщила прокуратура Башкирии."По предварительным данным, 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри", — говорится в заявлении.Ребенка доставили в медучреждение. Ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html

стерлитамак

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2024

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происшествия, стерлитамак