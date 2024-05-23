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В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей - РИА Новости, 23.05.2024
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14:01 23.05.2024 (обновлено: 14:33 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/prokuratura-1947885875.html
В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей
В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей - РИА Новости, 23.05.2024
В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей
В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ребенка доставили в больницу, сообщила прокуратура Башкирии. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T14:01
2024-05-23T14:33
происшествия
стерлитамак
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УФА, 23 мая — РИА Новости. В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ребенка доставили в больницу, сообщила прокуратура Башкирии."По предварительным данным, 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри", — говорится в заявлении.Ребенка доставили в медучреждение. Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20240518/lift-1946878879.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей

В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ее доставили в больницу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛифт
Лифт - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лифт. Архивное фото
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УФА, 23 мая — РИА Новости. В Стерлитамаке сорвался лифт со школьницей, ребенка доставили в больницу, сообщила прокуратура Башкирии.
"По предварительным данным, 16 мая в многоквартирном доме по улице Артема сорвалась кабина лифта с 16-летней девочкой внутри", — говорится в заявлении.
Ребенка доставили в медучреждение. Ведомство начало проверку.
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Петербурге в жилом доме упал лифт с ребенком в кабине
18 мая, 14:42
 
ПроисшествияСтерлитамак
 
 
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