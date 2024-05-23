https://ria.ru/20240523/proekt-1948021830.html

В Госдуму внесли проект о пересмотре предписаний ФАС

В Госдуму внесли проект о пересмотре предписаний ФАС - РИА Новости, 23.05.2024

В Госдуму внесли проект о пересмотре предписаний ФАС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС в связи с... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:15

2024-05-23T23:15

2024-05-23T23:18

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение оснований для пересмотра содержания или порядка исполнения предписаний ФАС в связи с возникновением существенных обстоятельств, следует из базы данных нижней палаты парламента. Сейчас к таким обстоятельствам относятся изменение продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Законопроект относит к ним и несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке. Это позволит антимонопольным органам оперативнее реагировать на происходящие на товарном рынке изменения. Заявление о пересмотре предписания в настоящее время должно быть рассмотрено антимонопольным органом в течение одного месяца со дня его поступления. Законопроект устанавливает возможность продления срока рассмотрения ФАС такого заявления до двух месяцев в связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия решения о пересмотре предписания. Одновременно регламентируется порядок пересмотра предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства в связи с возникновением существенных обстоятельств. Соответствующие изменения вносятся в закон "О защите конкуренции". Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года, а его положения распространятся и на предписания, выданные ФАС до этой даты. Однако пересмотр выданного до 1 сентября предписания, приводящий к ухудшению положения лица, которому оно выдано, допускается лишь, если установленный в нем порядок формирования цены на товар, предусматривающий использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен на мировых рынках аналогичного товара, не соответствует общим условиям обращения товара на товарном рынке.

https://ria.ru/20240522/mts-1947685708.html

https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф