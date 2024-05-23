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Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага - РИА Новости, 23.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/prilety-1948024109.html
Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага
Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага - РИА Новости, 23.05.2024
Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак противника с работой на врага. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T23:53
2024-05-23T23:53
специальная военная операция на украине
алушта
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
олег крючков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак противника с работой на врага. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. "Устали объяснять - нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, в Крыму готовы оплатить билеты "самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий" и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем из-за ракетной атаки.
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алушта, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), олег крючков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алушта, Вооруженные силы Украины, Сергей Аксенов (политик), Олег Крючков, Происшествия
Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага

Крючков приравнял публикации с прилетами ВСУ с работой на врага

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак противника с работой на врага.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения.
"Устали объяснять - нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму готовы оплатить билеты "самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий" и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем из-за ракетной атаки.
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Специальная военная операция на УкраинеАлуштаВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Олег КрючковПроисшествия
 
 
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