https://ria.ru/20240523/prilety-1948024109.html

Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага

Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага - РИА Новости, 23.05.2024

Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак противника с работой на врага. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T23:53

2024-05-23T23:53

2024-05-23T23:53

специальная военная операция на украине

алушта

вооруженные силы украины

сергей аксенов (политик)

олег крючков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал публикации видео прилетов атак противника с работой на врага. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Крым в ночь с четверга на пятницу. В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. "Устали объяснять - нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, в Крыму готовы оплатить билеты "самым кровожадным и хайпующим главредам сетевых изданий" и отвезти на похороны людей, погибших под Симферополем из-за ракетной атаки.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

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алушта, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), олег крючков, происшествия