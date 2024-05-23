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Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 23.05.2024
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19:38 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947996479.html
Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России
Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 23.05.2024
Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России
Гагаринский суд Москвы заочно назначил 8,5 лет колонии экономисту Константину Сонину* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T19:38
2024-05-23T19:38
москва
происшествия
россия
чикагский университет
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно назначил 8,5 лет колонии экономисту Константину Сонину* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд заочно назначил Сонину* Константину Исааковичу наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. В инстанции добавили, что Сонину* также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на 4,5 года. Сонину* вменили часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал. Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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москва, происшествия, россия, чикагский университет
Москва, Происшествия, Россия, Чикагский университет
Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России

Экономисту Сонину заочно дали 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

CC BY 3.0 / UNIVER TV / Константин Сонин*
Константин Сонин* - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
CC BY 3.0 / UNIVER TV /
Константин Сонин*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы заочно назначил 8,5 лет колонии экономисту Константину Сонину* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд заочно назначил Сонину* Константину Исааковичу наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
В инстанции добавили, что Сонину* также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на 4,5 года.
Сонину* вменили часть 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Свою вину он не признал.
Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.
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