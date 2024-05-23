https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html

Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии

Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии - РИА Новости, 23.05.2024

Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, передает... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:23

2024-05-23T15:23

2024-05-23T15:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы", - огласил решение судья Тимур Жидков. Первые пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, следующие 20 - в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу РЖД 9 тысяч рублей. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии. Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену.

https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html

https://ria.ru/20231226/sud-1918076911.html

москва

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происшествия, москва