https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии - РИА Новости, 23.05.2024
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии
Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, передает... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:23
2024-05-23T15:23
2024-05-23T15:25
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, передает корреспондент РИА Новости. "По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы", - огласил решение судья Тимур Жидков. Первые пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, следующие 20 - в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него в пользу РЖД 9 тысяч рублей. В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии. Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену.
https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html
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происшествия, москва
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсии на ж/д
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 25 годам колонии бармена Владимира Малину за диверсии на железной дороге и госизмену, передает корреспондент РИА Новости.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы", - огласил решение судья Тимур Жидков.
Первые пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, следующие 20 - в колонии строгого режима.
Также суд взыскал с него в пользу РЖД 9 тысяч рублей.
В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии.
Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, но в ходе расследования выяснилось, что это было не первое его преступление. В итоге ему добавили совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким, обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации и госизмену.