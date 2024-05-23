https://ria.ru/20240523/premiya-1947993404.html

Бурунов и фильм "Чебурашка" победили в телепремии "Дай Пять!"

Бурунов и фильм "Чебурашка" победили в телепремии "Дай Пять!" - РИА Новости, 23.05.2024

Бурунов и фильм "Чебурашка" победили в телепремии "Дай Пять!"

Актер Сергей Бурунов, семейный фильм "Чебурашка" и мультфильм "Смешарики снимают кино" победили в телевизионной премии "Дай Пять!", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T19:15

2024-05-23T19:15

2024-05-23T19:15

выставка-форум "россия"

сергей бурунов

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Актер Сергей Бурунов, семейный фильм "Чебурашка" и мультфильм "Смешарики снимают кино" победили в телевизионной премии "Дай Пять!", сообщили РИА Новости в пресс-службе смотра. IV Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в четверг. В номинации "Любимая кинозвезда" победил актёр Сергей Бурунов. "Любимой звездой" признан певец Ваня Дмитриенко, а "Любимым блогером" - Милана Некрасова. Приз за "Любимый фильм" получил семейный фильм "Чебурашка", а за "Любимый мультфильм" - "Смешарики снимают кино". Премию в номинации "Любимая музыкальная группа" получил коллектив Galibri & Mavik. "Любимой песней" смотра стала "Частушка" Вали Карнавал.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей бурунов, выставка-форум "россия"