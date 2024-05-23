https://ria.ru/20240523/potanin-1947917300.html

Потанин выступил за увеличение налога на прибыль

Потанин выступил за увеличение налога на прибыль - РИА Новости, 23.05.2024

Потанин выступил за увеличение налога на прибыль

Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:33

2024-05-23T15:33

2024-05-23T16:09

экономика

норильский никель

владимир потанин

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым."Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.

https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html

https://ria.ru/20240522/mobilizatsiya-1947648051.html

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экономика, норильский никель, владимир потанин