https://ria.ru/20240523/potanin-1947917300.html
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль - РИА Новости, 23.05.2024
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль
Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:33
2024-05-23T15:33
2024-05-23T16:09
экономика
норильский никель
владимир потанин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым."Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
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экономика, норильский никель, владимир потанин
Экономика, Норильский никель, Владимир Потанин
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым.
"Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.
Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.
Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.