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Потанин выступил за увеличение налога на прибыль - РИА Новости, 23.05.2024
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15:33 23.05.2024 (обновлено: 16:09 23.05.2024)
https://ria.ru/20240523/potanin-1947917300.html
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль - РИА Новости, 23.05.2024
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль
Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:33
2024-05-23T16:09
экономика
норильский никель
владимир потанин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым."Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
https://ria.ru/20240521/rossiya-1947272725.html
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экономика, норильский никель, владимир потанин
Экономика, Норильский никель, Владимир Потанин
Потанин выступил за увеличение налога на прибыль

Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Потанин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым.
"Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Дождались: в России грядет повышение налогов
21 мая, 08:00
Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.
Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
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ЭкономикаНорильский никельВладимир Потанин
 
 
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