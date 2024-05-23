https://ria.ru/20240523/posolstva-1947987590.html

Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 23.05.2024

Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T18:51

2024-05-23T18:51

2024-05-23T18:51

в мире

россия

нигер

сьерра-леоне

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан", - сказал министр во время приема по случаю Дня Африки.Ранее министр сообщал, что посольство в Сьерра-Леоне планируется открыть до конца текущего года.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

россия

нигер

сьерра-леоне

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в мире, россия, нигер, сьерра-леоне, сергей лавров