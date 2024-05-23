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Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 23.05.2024
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18:51 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/posolstva-1947987590.html
Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне
Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне - РИА Новости, 23.05.2024
Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне
Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:51
2024-05-23T18:51
в мире
россия
нигер
сьерра-леоне
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан", - сказал министр во время приема по случаю Дня Африки.Ранее министр сообщал, что посольство в Сьерра-Леоне планируется открыть до конца текущего года.
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
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в мире, россия, нигер, сьерра-леоне, сергей лавров
В мире, Россия, Нигер, Сьерра-Леоне, Сергей Лавров
Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

Лавров: Россия откроет посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Россия готовится к открытию полноценных дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан", - сказал министр во время приема по случаю Дня Африки.
Ранее министр сообщал, что посольство в Сьерра-Леоне планируется открыть до конца текущего года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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В миреРоссияНигерСьерра-ЛеонеСергей Лавров
 
 
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