https://ria.ru/20240523/posol-1947804021.html

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию - РИА Новости, 23.05.2024

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию

Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН, заседание может пройти уже на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Палестины в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:50

2024-05-23T08:50

2024-05-23T08:52

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН, заседание может пройти уже на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи."После того, как мы представили генассамблее предложение принять Палестину в состав ООН, а из-за американского вето оно было отклонено... заявление вновь было направлено в Совет безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение. Мы ожидаем заседания Совета безопасности, чтобы вновь обсудить этот вопрос. Это может произойти очень скоро, предполагаю, что, возможно, на следующей неделе", - сказал посол.Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

https://ria.ru/20240523/palestina-1947796762.html

https://ria.ru/20240523/izrail-1947779883.html

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в мире, палестина, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году