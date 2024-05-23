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Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию
Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию - РИА Новости, 23.05.2024
Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию
Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН, заседание может пройти уже на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Палестины в... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T08:50
2024-05-23T08:50
2024-05-23T08:52
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ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в состав ООН, заседание может пройти уже на следующей неделе, заявил РИА Новости посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи."После того, как мы представили генассамблее предложение принять Палестину в состав ООН, а из-за американского вето оно было отклонено... заявление вновь было направлено в Совет безопасности ООН с требованием, чтобы СБ ООН позитивно рассмотрел это предложение. Мы ожидаем заседания Совета безопасности, чтобы вновь обсудить этот вопрос. Это может произойти очень скоро, предполагаю, что, возможно, на следующей неделе", - сказал посол.Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
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в мире, палестина, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина вновь направила в СБ ООН предложение принять ее в организацию
Посол Палестины: заседание Совбеза ООН может пройти на следующей неделе