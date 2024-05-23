https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

В ГД предложили выплачивать пособие всем женщинам, родившим до 25 лет

В ГД предложили выплачивать пособие всем женщинам, родившим до 25 лет - РИА Новости, 23.05.2024

В ГД предложили выплачивать пособие всем женщинам, родившим до 25 лет

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату пособия в 200 тысяч рублей всем женщинам, родившим ребенка до 25 лет, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T09:36

2024-05-23T09:36

2024-05-23T12:46

общество

леонид слуцкий (политик)

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лдпр

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год семьи

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий выплату пособия в 200 тысяч рублей всем женщинам, родившим ребенка до 25 лет, сообщили в пресс-службе партии. "Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили дать женщинам право вне зависимости от своего материального положения на получение от государства единовременного пособия в 200 тысяч рублей при рождении ребенка до 25 лет. При этом в случае рождения двух и более детей такое пособие будет выплачиваться на каждого ребенка", — говорится в релизе. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Как пояснили в партии, сейчас разовая выплата при рождении ребенка для работающих родителей составляет порядка 24 тысяч рублей. Авторы законопроекта считают эту сумму недостаточной, тем более что предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей. По словам замглавы фракции ЛДПР Сергея Леонова, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях — как правило, студенческих или тех, которые только начинают самостоятельную жизнь. Таким семьям финансово тяжело, поэтому сумма в 200 тысяч может помочь обеспечить на первое время всем необходимым ребенка и кормящую мать. "Семье необходимо купить коляску, кроватку, одежду, питание для ребенка. На наш взгляд, это будет определенной социальной гарантией для людей, которые обзавелись ребенком до 25 лет. Почему все это нужно? Потому что сейчас в основном женщины рожают детей в возрасте старше 28-30 лет. И как правило, это один ребенок, максимум два. Женщинам нужно дать такой стимул, чтобы они перестали бояться заводить своего первенца и чувствовали себя уверенно в финансовом плане. Поэтому стимулирование рождения первого ребенка в молодом возрасте — это путь к увеличению многодетных семей и определенный вклад в улучшение демографической ситуации", — заявил Леонов журналистам. Авторы документа отмечают, что средний возраст матери при рождении первого ребенка сейчас приближается к 30 годам. По их мнению, такая тенденция может привести к демографической катастрофе, тогда как единовременная выплата в 200 тысяч рублей сможет существенно поддержать молодых матерей и выступить весомым стимулом для рождения двух и более детей.

https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html

https://ria.ru/20240109/posobie-1920209158.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, леонид слуцкий (политик), сергей леонов, лдпр, госдума рф, год семьи, социальный навигатор, детские вопросы