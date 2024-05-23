https://ria.ru/20240523/pomosch-1947973306.html
Кубань передала технику для мотострелкового полка в зоне СВО
Кубань передала технику для мотострелкового полка в зоне СВО - РИА Новости, 23.05.2024
Кубань передала технику для мотострелкового полка в зоне СВО
Администрация Краснодарского края выделила 50 миллионов рублей на закупку оборудования для мотострелкового полка в зоне проведения спецоперации, среди... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T18:08
2024-05-23T18:08
2024-05-23T18:08
надежные люди
кубанское казачье войско
александр власов
сво
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КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края выделила 50 миллионов рублей на закупку оборудования для мотострелкового полка в зоне проведения спецоперации, среди отправленной техники - беспилотники, квадроциклы, средства связи, приборы наблюдения и разведки, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. "Для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции 1-го мотострелкового батальона решением губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева из бюджета региона выделили 50 миллионов рублей. Сегодня мы передаем закупленное имущество: квадроциклы, средства связи, приборы наблюдения, разведки, беспилотные летательные аппараты и другое военно-техническое имущество. Все закупили по заявке штаба Южного военного округа", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова. Военная техника предназначена именному краснодарскому мотострелковому батальону войсковой части 31831, в котором служат жители Краснодарского края, заключившие контракт с Минобороны РФ, добавляют власти. Отмечается, что всего с 2022 года из бюджета Краснодарского края было выделено 776 миллионов рублей на закупку обмундирования, снаряжения, автотранспорта и другого имущества для воинских частей, Росгвардии и пограничного управления ФСБ Кубани.
https://ria.ru/20240523/pomosch-1947861754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубанское казачье войско, александр власов, сво
Надежные люди, Кубанское казачье войско, Александр Власов, СВО
КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Администрация Краснодарского края выделила 50 миллионов рублей на закупку оборудования для мотострелкового полка в зоне проведения спецоперации, среди отправленной техники - беспилотники, квадроциклы, средства связи, приборы наблюдения и разведки, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
"Для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции 1-го мотострелкового батальона решением губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева из бюджета региона выделили 50 миллионов рублей. Сегодня мы передаем закупленное имущество: квадроциклы, средства связи, приборы наблюдения, разведки, беспилотные летательные аппараты и другое военно-техническое имущество. Все закупили по заявке штаба Южного военного округа", – передает пресс-служба краевой администрации слова Власова.
Военная техника предназначена именному краснодарскому мотострелковому батальону войсковой части 31831, в котором служат жители Краснодарского края, заключившие контракт с Минобороны РФ, добавляют власти.
Отмечается, что всего с 2022 года из бюджета Краснодарского края было выделено 776 миллионов рублей на закупку обмундирования, снаряжения, автотранспорта и другого имущества для воинских частей, Росгвардии
и пограничного управления ФСБ Кубани.