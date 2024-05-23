https://ria.ru/20240523/polsha-1947924916.html
Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах
Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах - РИА Новости, 23.05.2024
Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах
Выехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт располагает информацией о польских судьях и сотрудниках спецслужб, сообщил замминистра юстиции Польши Аркадиуш Мырха. РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-23T15:59
2024-05-23T15:59
2024-05-23T16:10
в мире
польша
белоруссия
варшава
томаш шмидт (судья)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_20:0:1577:876_1920x0_80_0_0_8d4d138ebd73fb38f3bebb8755f78a25.jpg
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт располагает информацией о польских судьях и сотрудниках спецслужб, сообщил замминистра юстиции Польши Аркадиуш Мырха. "Мы должны подходить к этому делу крайне серьезно и осторожно. Судья Томаш Шмидт из-за своей работы в Воеводском административном суде, в минюсте, а также в юридическом департаменте Национального судебного совета получил абсолютно уникальные данные о десятках, сотнях людей в Польше, занимающих должности судей и сотрудников спецслужб", - сказал Мырха в польском парламенте. По его словам, Шмидт имел доступ к персональным данным, информации, доступной только очень узкому кругу людей в Польше. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.
https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html
https://ria.ru/20240513/polsha-1945476470.html
польша
белоруссия
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944108119_215:0:1383:876_1920x0_80_0_0_e2bcfc57b58db35018b230d41a328fda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья)
В мире, Польша, Белоруссия, Варшава, Томаш Шмидт (судья)
Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах
Минюст Польши: Шмидт имеет данные о польских судьях и сотрудниках спецслужб
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт располагает информацией о польских судьях и сотрудниках спецслужб, сообщил замминистра юстиции Польши Аркадиуш Мырха.
"Мы должны подходить к этому делу крайне серьезно и осторожно. Судья Томаш Шмидт из-за своей работы в Воеводском административном суде, в минюсте, а также в юридическом департаменте Национального судебного совета получил абсолютно уникальные данные о десятках, сотнях людей в Польше, занимающих должности судей и сотрудников спецслужб", - сказал Мырха в польском парламенте.
По его словам, Шмидт имел доступ к персональным данным, информации, доступной только очень узкому кругу людей в Польше.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы
Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске
, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.