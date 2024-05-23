https://ria.ru/20240523/polsha-1947924916.html

Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах

Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах - РИА Новости, 23.05.2024

Выехавший в Белоруссию судья Шмидт имеет данные о польских спецслужбах

Выехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт располагает информацией о польских судьях и сотрудниках спецслужб, сообщил замминистра юстиции Польши Аркадиуш Мырха. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T15:59

2024-05-23T15:59

2024-05-23T16:10

в мире

польша

белоруссия

варшава

томаш шмидт (судья)

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Выехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт располагает информацией о польских судьях и сотрудниках спецслужб, сообщил замминистра юстиции Польши Аркадиуш Мырха. "Мы должны подходить к этому делу крайне серьезно и осторожно. Судья Томаш Шмидт из-за своей работы в Воеводском административном суде, в минюсте, а также в юридическом департаменте Национального судебного совета получил абсолютно уникальные данные о десятках, сотнях людей в Польше, занимающих должности судей и сотрудников спецслужб", - сказал Мырха в польском парламенте. По его словам, Шмидт имел доступ к персональным данным, информации, доступной только очень узкому кругу людей в Польше. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщило Польское телевидение.

https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html

https://ria.ru/20240513/polsha-1945476470.html

польша

белоруссия

варшава

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в мире, польша, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья)